కళింగర రైతుల కన్నీరు

● ఉన్న ఫలంగా పడిపోయిన ధరలు
● గిట్టుబాటు కాక పొలాల్లోనే పంటను వదిలేసిన వైనం
ఆత్మకూరు: రైతులకు వ్యవసాయం కలసి రావడం లేదు. అప్పులు చేసి పంటలు సాగు చేస్తున్న అన్నదాతల ఆశలు గల్లంతవుతున్నాయి. ఏ పంట పెట్టినా చివరికి నష్టాలే మిగులుతున్నాయి. పెట్టుబడులు కూడా దక్కని పరిస్థితి దాపురించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ సారి ఆత్మకూరు మండల వ్యాప్తంగా 500 ఎకరాల్లో రైతులు కళింగర పంట సాగు చేశారు. ఒక్క సిద్దరాంపురం గ్రామంలోనే 250 ఎకరాలకు పైగానే కళింగర సాగులోకి వచ్చింది. పెట్టుబడులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇద్దరు, ముగ్గురు కలిసి పంట సాగు చేశారు.
పడిపోయిన ధరలు..
పంట చేతికొచ్చిన సమయంలో ఽమార్కెట్లో ధరలు పడిపోవడంతో రైతులకు దిక్కుతోచడం లేదు. ఎకరా పొలంలో కళింగర పంట సాగు చేయాలంటే విత్తనాలు, కూలీలు, పురుగు మందులు, ఇతర ఖర్చులు కలిపి రూ.1.20 లక్షల వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. రెండు వారాల క్రితం కళింగర కిలో రూ.17 పలికిన నేపథ్యంలో రైతులు బాగానే లాభాలు వస్తాయని ఆశ పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఫలంగా ధరలు తగ్గడం గమనార్హం. కిలో రూ.8 కూడా పలకకపోవడంతో రైతుల నోట మాట రావడం లేదు. కళింగర కాయలను మార్కెట్లకు తరలించే బయ్యర్లు కనీసం పొలాల వైపు కూడా చూడని దుస్థితి నెలకొంది. దీంతో చేసేదిలేక రైతులు పండించిన పంటను పొలాల్లోనే వదిలేశారు. ఈ రోజు ఉన్న ధర, రేపు ఉండటం లేదంటూ అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ చూపి గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
టమాట కూడా అంతే..
ధరలు ఆశించిన విధంగా ఉంటాయన్న ఆశతో వేసవిని సైతం లెక్కచేయకుండా రైతులు టమాట పంట సాగు చేస్తారు. ఈ సారి కొన్ని చోట్ల టమాట కోతలకు వచ్చినా వ్యాపారులు కరువయ్యారు. దీంతో నష్టమైనా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 15 కిలోల బాక్సును రూ.200కే తెగనమ్ముకుంటుండడం గమనార్హం.
బయ్యర్లు రావడం లేదు
మూడు ఎకరాల్లో కళింగర పంట సాగు చేశా. రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చయింది. కిలో రూ.8కి అడిగినా ఒప్పుకున్నాం. అయితే, ధరలు తగ్గుతున్నాయన్న భయంతో బయ్యర్లు కాయలు కొనడానికి ముందుకు రావడం లేదు. అడవి జంతువుల బెడద ఉండడంతో రాత్రింబవళ్లు పొలాల్లోనే ఉంటున్నాం. పంటకు పెట్టిన పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా దక్కుతాయన్న ఆశ లేదు.
– జగదీష్, రైతు, ఆత్మకూరు
కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నాం
ధరలు బాగా ఉంటాయన్న ఆశతో మూడు ఎకరాల్లో కళింగర పంట సాగు చేశా. కాపు బాగానే వచ్చింది. మొదటి రోజు కిలో రూ.13కి కాయలు అమ్మా. మళ్లీ ధరలు తగ్గాయని అంటున్నారు. ఏం చేయాలో దిక్కుతోచడం లేదు. పంటను పొలంలోనే పెట్టుకొని వ్యాపారుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నా. మూడు నెలల పాటు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేకుండా పోయింది.
– పవన్కుమార్, రైతు, సిద్దరాపురం