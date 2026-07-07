టార్ఫాలిన్‌ లేకుండా ఇసుక తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్ల సీజ్‌

కణేకల్లు: టార్ఫాలిన్లు కప్పకుండా ఇసుక తరలిస్తున్న ఏడు ట్రాక్టర్లను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. మంగళవారం మండలంలోని కళేకుర్తి, రచ్చుమర్రి గ్రామాల వద్ద వేదవతి హగిరి నుంచి నిబంధనలు పాటించకుండా ఇసుక తీసుకెళ్తున్న ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి డ్రైవర్లపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ నాగమధు తెలిపారు. ఈదురుగాలులకు ఇసుక ఎగిరి వెనుక వెళ్లే వాహనదారుల కళ్లలో పడుతోందని, దీంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. వేదవతి హగిరిలో తాగునీటి పథకం సరఫరా చేసే పైప్లైన్లు ఉన్నాయని, నిర్లక్ష్యంగా వాటి వద్దకు వెళ్లి పగులగొడితే చర్యలు తప్పవన్నారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఇన్స్రూకచ్చితంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
మారెమ్మ ఆలయంలో చోరీ
బ్రహ్మసముద్రం: మండలంలోని నాగిరెడ్డిపల్లి వద్ద మారెమ్మ ఆలయంలో వెండి కిరీటం, ఆభరణాలను దొంగలు అపహరించారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత గ్రామ సమీపంలోని ఆలయ ఇనుప తలుపును పెకిలించి దొంగలు చొరబడ్డారు. హుండీ బద్దలు కొట్టి నగదు తీసుకున్నారు. గర్భ గుడి తలుపులు తీయడానికి వీలు కాక పోవడంతో ఇనుప కడ్డీల సాయంతో 50 తులాల వెండి కిరీటంతో పాటు 30 తులాల వెండి హారాలు అపహరించారు. మంగళవారం ఉదయం ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు వెళ్లిన పూజారి శివ విషయాన్ని గ్రామస్తులకు తెలియజేశాడు. సమాచారం అందుకున్న కళ్యాణదుర్గం సీఐ నీలకంఠేశ్వర్, ఎస్ఐ సాయికుమార్ క్లూస్ టీంతో ఆలయాన్ని పరిశీలించారు. సీసీ ఫుటేజీలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గ్రామస్తుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేస్తామని ఎస్ఐ సాయికుమార్ తెలిపారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో
దంపతులకు తీవ్ర గాయాలు
గుంతకల్లు రూరల్: మండల పరిధిలోని పాతకొత్తచెరువు వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దంచర్ల గ్రామానికి చెందిన భార్యాభర్తలు ఆంజనేయులు, సుజాతకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. పెంచలపాడు గ్రామంలోని గంగమ్మ దేవి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఆంజనేయులు తన భార్య సుజాతతో కలిసి మంగళవారం ఉదయం బైకులో బయలుదేరి పెంచలపాడుకు వెళ్లారు. సాయంత్రం తిరిగి వస్తుండగా మార్గమధ్యంలో గుంతకల్లు మండలంలోని పాతకొత్తచెరువు వద్ద వెనక నుంచి వేగంగా వచ్చిన సిమెంట్ కలర్ కారు ఢీకొట్టి ఆపకుండా వెళ్లిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆంజనేయులు, సుజాతకు తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని వెంటనే గుంతకల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, వైద్యుల సూచన మేరకు అక్కడి నుంచి కర్నూలుకు తరలించారు. రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
ఈదురు గాలులకు
ఇంటిపై విరిగిపడిన చెట్టు
● రూ. లక్ష పైగా ఆస్తి నష్టం
కనగానపల్లి: మండలంలోని బద్దలాపురం గ్రామంలో సోమవారం రాత్రి ఈదురు గాలులకు ఓ ఇంటిపై వేపచెట్టు విరిగిపడింది. దీంతో ఇంటి పైకప్పు, గోడలు దెబ్బతిన్నాయి. స్థానికులు తెలిపిన మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన ప్రభాకర్ గుప్తా ఇంటి పక్కనే పెద్ద వేపచెట్టు ఉంది. సోమవారం రాత్రి వీచిన ఈదురు గాలులకు చెట్టు విరిగి ప్రభాకర్గుప్తా ఇంటిపై పడింది. దీంతో ఇంటి పైకప్పు, గోడలతో పాటు ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులు పగిలిపోయాయి. రూ. లక్షకు పైగా నష్టం వాటిల్లింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. బాధితులు మంగళవారం కనగానపల్లి తహసీల్దార్ మనోజ్కుమార్ను కలసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి నష్ట పరిహారం ఇప్పించాలని కోరారు.
పుట్టపర్తిలో అర్జున రణతుంగ
ప్రశాంతినిలయం: శ్రీలంక దేశ వెటరన్ క్రికెటర్ అర్జున రణతుంగ పుట్టపర్తిలో సందడి చేశారు. మంగళవారం ఉదయం ప్రశాంతినిలయంలోని శాంతిభవన్కు చేరుకున్న ఆయనకు సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని అర్జున రణతుంగ దర్శించుకున్నారు.