 కేశవ్‌ ఇలాకాలో మిన్నంటిన దాహం కేకలు | - | Sakshi
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కేశవ్‌ ఇలాకాలో మిన్నంటిన దాహం కేకలు

Jul 7 2026 11:57 PM | Updated on Jul 7 2026 11:57 PM

రోడ్డెక్కి నిరసన తెలిపిన మహిళలు

కూడేరు/ ఉరవకొండ: ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో రోజురోజుకూ తాగునీటి సమస్య తీవ్ర తరమవుతోంది. నియోజకవర్గంలోని చాలా గ్రామాలకు 10 రోజులుగా తాగునీరు సరఫరా కాకపోవడంతో మంగళవారం మహిళలు జాతీయ రహదారులపై ఆందోళనకు దిగారు.

అనంతపురం–బళ్లారి ప్రధాన రహదారిపై రాస్తారోకో

కూడేరు మండలం ఉదిరిపికొండలో తాగునీటి కోసం మంగళవారం ప్రజలు ఖాళీ బిందెలతో అనంతపురం–బళ్లారి ప్రధాన రహదారిపై రాస్తారోకో చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు మాట్లాడారు. బస్టాండ్‌ ప్రాంతంలో, గ్రామం పైభాగాన ఉన్న కాలనీలకు 10 పది రోజులుగా తాగునీరు సరఫరా కాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సుదూరంగా ఉన్న పొలాల్లో వెళ్లి రోజూ నీరు తెచ్చుకుంటున్నామన్నారు. ఎండా కాలమైనా..వానా కాలమైనా గ్రామంలో తరుచూ తాగునీటి సమస్య తలెత్తుతోందన్నారు. అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం మార్గం చూపాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మహిళలు అరగంటకు పైగా రాస్తారోకో చేపట్టడంతో రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. పోలీసులు వచ్చి ఆందోళనకారులను బలవంతంగా అక్కడి నుంచి పంపించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.

వెలిగొండ గ్రామంలో తీవ్ర తాగునీటి ఇక్కట్లు..

ఉరవకొండ పట్టణానికి అతి దగ్గర్లో ఉన్న వెలిగొండ గ్రామంలో 10 రోజులుగా తాగునీరు అందకపోవడంతో గ్రామస్తులు అవస్థలు పడుతున్నారు. గ్రామానికి సత్యసాయి తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో నీళ్ల కోసం బోరు బావుల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. వెలిగొండ గ్రామంలో దాదాపు 1,300 ఇళ్లు 2 వేల మంది జనాభా ఉన్నారు. వీరికి సత్యసాయి తాగునీటి పథకం నుంచి నీరు సరఫరా అవుతాయి. 10 రోజులుగా తాగునీరు అందకపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు విద్యుత్‌ కోతలు ఎక్కువగా ఉండటంతో గ్రామంలో ట్యాంకులు పనిచేయడం లేదు. దీంతో గ్రామస్తులు నీళ్ల కోసం బోరు బావుల వద్దకు వెళుతున్నారు. కొంతమంది ఉరవకొండకు వచ్చి ఫిల్టర్‌ నీరు కొనుగోలు చేసుకుని వెళుతున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి తాగునీటి సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.

కూడేరు: ఉదిరిపికొండలో రహదారిపై ఖాళీ బిందెలతో రాస్తారోకో చేస్తున్న జనం

వెలిగొండలో సత్యసాయి నీటి కోసం కొళాయిల వద్ద వేచి ఉన్న మహిళలు

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