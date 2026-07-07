ఫీజు వసూళ్లలో మిశ్రమ స్పందన

అనంతపురం అగ్రికల్చర్: మార్కెట్యార్డులు, సరిహద్దు చెక్పోస్టుల ద్వారా వివిధ రకాల ఫీజుల వసూళ్లలో మూడు మార్కెట్ కమిటీలు ముందంజలో ఉండగా నాలుగు కమిటీలు వెనుకంజలో పయనిస్తున్నాయి. మరో రెండు కమిటీలు ఫరవాలేదన్నట్లుగా నడుస్తున్నాయి.
జిల్లాలో 9 మార్కెట్ కమిటీలు..
ప్రస్తుత 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జిల్లాలో ఉన్న 9 మార్కెట్ కమిటీలు, 15 వరకు ఉన్న చెక్పోస్టుల ద్వారా రూ.14.35 కోట్లు ఫీజు వసూళ్లు చేయాలని మార్కెటింగ్శాఖ లక్ష్య నిర్ధేశన చేసింది. జూన్ నెలాఖరుతో తొలి త్రైమాసికం ముగిసిన తర్వాత మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. ఓవరాల్గా రూ.14.35 కోట్లకు గానూ రూ.3.57 కోట్ల వసూళ్లతో 25 శాతం సాధించాయి. అయితే అందులో మూడు ముందంజలో ఉండగా రెండు కమిటీలు మోస్తరుగానూ.. మిగతా మూడు కమిటీలు లక్ష్యసాధన క్రమంలో చాలా వెనుకబడ్డాయి. పశువులు, జీవాల సంతలు, చీనీ, చింతపండు, ఎండుమిర్చి క్రయ విక్రయాలు, గోదాముల అద్దెలు, రెన్యువల్స్, కొత్త లైసెన్సులు, ధాన్యం మిల్లులు, అలాగే వ్యవసాయ, ఉద్యాన ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు, రవాణా ద్వారా వివిధ రకాల ఫీజులు వసూలు చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ధేశించారు.
నాలుగింట నిరాశాజనకం..
ఫీజు వసూళ్లలో నాలుగు కమిటీల్లో నిరాశాజనక ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. గుత్తి మార్కెట్ కమిటీ లక్ష్యం రూ.30 లక్షలు కాగా మొదటి మూడు నెలల కాలంలో కేవలం 9 శాతంతో రూ.2.70 లక్షల వసూళ్లతో అట్టడున నిలిచింది. రాయదుర్గం లక్ష్యం రూ.1.90 కోట్లు కాగా ప్రస్తుతానికి 13.26 శాతంతో రూ.25.19 లక్షలు వసూలయ్యాయి. గుంతకల్లు కమిటీ రూ.72 లక్షలకు 13.36 శాతంతో రూ.9.60 లక్షలు, తాడిపత్రి కమిటీ రూ.2.48 కోట్లకు 15.69 శాతంతో రూ.38.92 లక్షల వసూళ్లతో లక్ష్యసాధనలో చతికిలపడుతున్నాయి. అనంతపురం మార్కెట్ కమిటీ లక్ష్యం రూ.5.25 కోట్లు కాగా 33.97 శాతంతో రూ.1.78 కోట్లు వసూళ్లతో తొలిస్థానంలో పయనిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఉరవకొండలో రూ.1.13 కోట్లకు గానూ 31.33 శాతంతో రూ.35.40 లక్షలు, కళ్యాణదుర్గంలో రూ.80 లక్షలకు గానూ 30.99 శాతంతో రూ.24.79 లక్షల వసూలు సాధించి మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. అలాగే శింగనమల రూ.1.32 కోట్లకు 25.24 శాతంతో రూ.33.32 లక్షలు, రాప్తాడు రూ.46 లక్షలకు 20 శాతంతో రూ.9 లక్షల వసూళ్లతో ఫరవాలేదన్నట్లుగా సాగుతున్నాయి. కొన్నింటికి రెగ్యురల్ సెక్రటరీలు, సూపర్వైజర్లతో పాటు యార్డులు, చెక్పోస్టుల్లో సిబ్బంది కొరత ఉండటం, పాలక వర్గాలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తుండటం, అక్కడక్కడా ఉద్యోగులు, సిబ్బంది చేతివాటంతో లీకేజీలు ఉండటం లాంటి కారణాలు వసూళ్లపై ప్రభావం చూపాయంటున్నారు. అన్ని కమిటీలు వందశాతం సాధించడానికి విజిలెన్స్ బృందాల ద్వారా పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తామని మార్కెటింగ్శాఖ ఏడీ రాఘవేంద్రకుమార్ తెలిపారు.
మొదటి త్రైమాసికంలో
నాలుగు మార్కెట్లు వెనుకంజ
అనంతపురం, కళ్యాణదుర్గం, ఉరవకొండ ముందంజ
రూ.14.35 కోట్లకుగాను
3.57 కోట్లు వసూలు