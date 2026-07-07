ఉరవకొండ: స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న ఎస్సీ బాలుర కళాశాల హాస్టల్ వార్డెన్ మహబూబ్షరీఫ్పై ఓ విద్యార్థి దాడి చేశాడు. బాధిత వార్డెన్ ఉరవకొండ ఎస్ఐకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు... వసతి గృహంలో ఉంటున్న ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం విద్యార్థి వినయ్నాయక్ కళాశాలకు సరిగా వెళ్లేవాడు కాదు. చదువు పట్ల నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించేవాడు. కళాశాలకు వెళ్లి శ్రద్ధగా చదువుకోవాలని వార్డెన్ మహబూబ్ షరీఫ్ అనేక సార్లు చెప్పినా మార్పు రాలేదు. హాస్టల్లో బయోమెట్రిక్ హాజరు కూడా వేయకపోవడంతో ఇటీవల రికార్డుల నుంచి విద్యార్థి పేరు తొలగించారు. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని వినయ్నాయక్ మంగళవారం వార్డెన్ మహబూబ్ షరీఫ్పై దాడి చేశాడు. పక్షవాతంతో బాధపడుతూ అతి కష్టంపై విధులు నిర్వహిస్తున్న మహబూబ్షరీఫ్పై దాడి చేయడం ఎంత వరకు సమంజసమని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు వాపోయారు.
వ్యక్తి బలవన్మరణం
గుంతకల్లు రూరల్: గుంతకల్లు పట్టణంలోని సత్యనారాయణపేట కాలనీకి చెందిన బాణాల ధనుంజయ (38) మంగళవారం ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. ధనుంజయ తన భార్య భారతి, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి సత్యనారాయణ పేట కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. హమాలీ, కూలీ పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. ఇటీవల మద్యానికి బానిసైన ధనుంజయ ఆరోగ్యం క్షీణించింది. భార్యాపిల్లలు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మద్యం అలవాటు మానుకోలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యాన్ని బాగుచేసుకునే మార్గం కానరాక మనస్తాపానికి గురైన ధనుంజయ ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో నైలాన్ తాడుతో సీలింగ్ పైకప్పునకు ఉరివేసుకున్నాడు. విగతజీవిగా ఉరికి వేలాడుతున్న భర్తను చూసిన భారతి గుండెలవిసేలా రోదించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని గుంతకల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అధికారులపై పెట్రోలు చల్లిన వ్యక్తి అరెస్ట్
శింగనమల: మద్యం మత్తులో రెవెన్యూ అధికారులపై పెట్రోల్ చల్లిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. మండలంలోని తరిమెల గ్రామంలో ‘సర్’ కార్యక్రమం తనిఖీకి సోమవారం సాయంత్రం తహసీల్దార్ శేషారెడ్డి వెళ్లగా.. సీనియర్ అసిస్టెంట్ విష్ణుతేజ కారులో కల్లుమడికి బయలుదేరారు. అదే సమయంలో తరిమెలకు చెందిన నాగేంద్ర మద్యం మత్తులో బైక్పై స్వగ్రామానికి వస్తున్నాడు. కారు బైక్ను ఓవర్టేక్ చేసి, తరిమెలకు చేరుకుంది. ఫుల్లుగా తాగివున్న నాగేంద్ర ఊరి వాకిలి వద్దకు వచ్చి కారును చూసి, అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. గ్రామస్తులు నచ్చజెప్పి పంపించగా.. కొద్దిసేపటికి పెట్రోలు బాటిల్తో వచ్చి మరోమారు అధికారులతో వాగ్వాదం చేశాడు. వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోలును సీనియర్ అసిస్టెంట్పై చల్లడానికి ప్రయత్నించడంతో అక్కడే ఉన్న తహసీల్దార్ కారు డ్రైవరు అడ్డుకోబోయాడు. వెంటనే నాగేంద్ర తనపై పెట్రోల్ పోసుకుని, అడ్డుకోబోయిన డ్రైవరుపైనా కొద్దిగా చల్లాడు. అక్కడే ఉన్న తహసీల్దార్ శేషారెడ్డి అడ్డుకోవడంతో ఆయన కళ్లలోకి పెట్రోలు చిట్లింది. తహసీల్దార్ తక్షణమే అనంతపురానికి వెళ్లి ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. దీనిపై వీఆర్ఓ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మంగళవారం నాగేంద్రను అరెస్టు చేశారు.