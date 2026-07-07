● కోవూరు నగర్లో జనంపై విరుచుకుపడిన ఎద్దు
● 15 మందికి గాయాలు
ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఎద్దు
దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన వృద్ధుడు
ఎద్దును పార్కులో బంధించిన స్థానికులు
అనంతపురం క్రైం: నగరంలోని కోవూరు నగర్ ఐదో క్రాస్లో మంగళవారం రెండు ఎద్దులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఓ వృద్ధురాలిపై ఎద్దు దాడి చేయడాన్ని అటుగా ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న వృద్ధుడు వెంకటస్వామి గమనించి, రక్షించేందుకు ప్రయత్నించగా ఆయనపై ఒక్కసారిగా ఎద్దు విరుచుకుపడింది. మూడుసార్లు గాల్లోకి ఎత్తి కింద పడేసింది. దాడిలో వృద్ధుడి కుడికాలి తొడభాగంలో ఎముక పూర్తిగా విరిగింది. నగరంలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరగా, వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స అవసరమని సూచించారు.
● అదే ప్రాంతంలో మరో ఎద్దు కూడా హల్చల్ చేసింది. దాదాపు 15 మందిపై దాడి చేసి గాయపరిచింది. నగరపాలక సంస్థ పారిశుధ్య కార్మికురాలు పెద్దక్కపైనా దాడి చేయడంతో ఆమె తలకు తీవ్ర గాయమైంది. స్థానికులు చాకచక్యంగా ఎద్దును నిలువరించి, కోవూరునగర్ హెర్బల్ పార్కులో బంధించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.