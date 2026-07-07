 ప్రభుత్వాల కుట్రలను తిప్పికొడదాం | - | Sakshi
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ప్రభుత్వాల కుట్రలను తిప్పికొడదాం

Jul 7 2026 11:57 PM | Updated on Jul 7 2026 11:57 PM

అనంతపురం న్యూటౌన్‌: ‘సర్‌’ పేరుతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న కుట్రలను ప్రజలు తిప్పికొట్టాలని యునైటెడ్‌ జాయింట్‌ యాక్షన్‌ కమిటీ నేతలు పిలుపునిచ్చారు. నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. జేఏసీ జిల్లా కన్వీనర్‌ సి.జాఫర్‌ మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక డైవర్షన్‌ రాజకీయాలకు తెర తీసిందన్నారు. 1951 నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా ఓటర్ల మార్పులు, చేర్పులు జరుగుతున్నా ఏనాడూ ఇంతటి వ్యతిరేకతతో కూడిన సవరణలు జరగలేదన్నారు. 2002 ఓటర్ల జాబితాను మాత్రమే ఎందుకు ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారో వెల్లడించాలన్నారు. 1986–2004 మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలో చాలా మందికి జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేవన్న సంగతి ప్రభుత్వాలకు తెలియదా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇటీవల పశ్చిమ బెంగాల్‌, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ‘సర్‌’ కారణంగా 16 కోట్ల మేర ఓటర్ల వివరాలు గల్లంతయ్యాయన్నారు. కార్యాలయాల్లో కూర్చొని ప్రక్రియ నిర్వహిస్తామంటే కుదరదని ప్రతి గ్రామంలో, వార్డుల్లో ప్రత్యేక సభలు నిర్వహించి పూర్తి చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఆధార్‌ వ్యవస్థను వినియోగిస్తే తప్పక ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. జిల్లా వక్ఫ్‌ బోర్డు మాజీ చైర్మన్‌ కాగజ్‌ ఘర్‌ రిజ్వాన్‌ మాట్లాడుతూ అవగాహనా లోపంతో చాలా ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు నేటికీ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను పొందలేదన్నారు. గడువులోపు తిరిగి అప్పగించడం ఎలా సాధ్యమవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ‘సర్‌’ గడువును మరో నెల పొడిగించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మొండిగా ముందుకెళితే మాత్రం ప్రజల మద్దతుతో ఎండగడతామని యూజేఏసీ నేతలు హెచ్చరించారు. సమావేశంలో టౌన్‌ బ్యాంక్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ బంగారు బాషా, మైనార్టీ నేతలు బాబాషా, అల్లీపీరా, జాకీర్‌, చాంద్‌ బాషా, షఫీ, మహమ్మద్‌ ఆలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

యూజేఏసీ నేతల పిలుపు

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