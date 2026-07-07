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మా జొన్నలు కొంటారా.. కొనరా?

Jul 7 2026 11:57 PM | Updated on Jul 7 2026 11:57 PM

బొమ్మనహాళ్‌ రైతుల ఆవేదన

అనంతపురం అర్బన్‌: ‘‘క్వింటాలుకు రూ.3,699 చొప్పున జొన్నలు కొనుగోలు చేస్తామని, బయట అమ్మకుండా పభుత్వానికే ఇవ్వండని అధికారులు చెప్పడంతో నిల్వ చేశాం. 6,800 టన్నులు కొన్నారు. మిగతాది కొనలేదు సరికదా ఏ విషయం చెప్పకుండా మమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా కొంటారా.. కొనరా? ఏదో ఒకటి చెబితే మా దారి మేం చూసుకుంటాం’’ అంటూ బొమ్మనహాళ్‌కు చెందిన రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్‌కు తమ సమస్యను విన్నవించుకునేందుకు మంగళవారం కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన రైతులు నాగిరెడ్డి, రామలింగారెడ్డి, భాస్కర్‌రెడ్డి, లక్ష్మికాంతరెడ్డి తదితరులు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో జొన్న పంట చేతికొచ్చిందన్నారు. జిల్లాలో 9 వేల టన్నుల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని అధికారులు చెప్పారన్నారు. ఆ తర్వాత మొదటి విడతలో 4,500 టన్నులు, రెండో విడతలో 1,300 టన్నులు కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారని, వారి లెక్క ప్రకారం ఇంకా 3,200 టన్నులు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉందన్నారు. బొమ్మనహాళ్‌ మండలంలోని కురవలి, చంద్రగిరి, సిద్దరాంపురంలో 80 మంది రైతుల వద్ద 150 టన్నుల దాకా జొన్నలు నిల్వ ఉన్నాయన్నారు. పౌర సరఫరాల జిల్లా మేనేజర్‌ను కలిసి మూడుసార్లు విన్నవించినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందన్నారు. ఇప్పటికే ఏడు నెలలుగా పంట నిల్వ ఉందని, ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉంచితే పురుగుపట్టి పాడవుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికై నా కొంటారో.. కొనరో ఏదో ఒకటి చెబితే ఎక్కడో ఒక చోట అమ్మకుంటామని వాపోయారు. కలెక్టర్‌ అందుబాటులో లేకపోవడంతో అర్జీని పరిష్కార వేదిక కౌంటర్‌లో అందజేశారు. రైతులు ధనుంజయరెడ్డి, శేషిరెడ్డి, సతీష్‌కుమార్‌రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.

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