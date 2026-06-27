రెవెన్యూలో పదోన్నతుల కల్పనకు చర్యలు

అనంతపురం అర్బన్: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రెవెన్యూ శాఖలో సీనియర్ అసిస్టెంట్లకు డిప్యూటీ తహసీల్దారుగా పదోన్నతి కల్పించేందుకు కలెక్టర్ ఆనంద్ చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా సోమవారం నోటీసు జారీ చేశారు. డిప్యూటీ తహసీల్దారు పోస్టులు అనంతపురం జిల్లాలో ఏడు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 11 ఖాళీగా ఉన్నాయి. సీనియర్ అసిసెంట్లకు డీటీలుగా పదోన్నతి కల్పించడం ద్వారా ఈ 18 పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టనున్నారు. 2014–15 ప్యానెల్కు సంబంధించి 15 మంది, 2025–16 ప్యానల్లో 32 మంది, 2017–18 ప్యానెల్లో 14 మంది మొత్తం 61 మంది కేడర్ను చూపిస్తూ నోటీసు లిస్ట్ను ప్రకటించారు. నోటీసులో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న, ఇప్పటికే పదోన్నతి పొందిన, చనిపోయిన, శాఖాపర కేసులు పెండింగ్, పదోన్నతికి అర్హులు, అనర్హులు, ఇతర జిల్లాలకు బదిలీపై వెళ్లిన వారి వివరాలను పొందుపరిచారు.
రేపటి నుంచి ‘వీబీజీరామ్జీ’
● రెండు దశాబ్దాల ‘ఉపాధి’ పథకానికి ముగింపు
రాయదుర్గం: ఉన్న ఊరిలోనే పనులు కల్పిస్తూ వలసలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు 2006లో నార్పల మండలం బండ్లపల్లి వేదికగా అమలులోకి వచ్చిన మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్) రెండు దశాబ్దాలపాటు నిర్విఘ్నంగా సాగింది. తాజాగా నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పథకాన్ని రద్దు చేసింది. దీని స్థానంలో సరికొత్త సంస్కరణలతో వీబీజీరామ్జీ (వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ అజీవికా మిషన్–గ్రామీణ్) పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ పథకం అమలులోకి రానుంది. జిల్లాలో మొత్తం 3.9 లక్షల జాబ్కార్డులు, 5.68 లక్షల మంది కూలీలు ఉన్నారు. గతంలో ఏడాదికి వంద పనిదినాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు పనిదినాల సంఖ్యను 125కు పెంచింది. కేంద్రం 60 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం నిధులతో కూలీలకు ఉపాధి కల్పిస్తారు. గతంలో ఉన్న 263 రకాల పనుల సంఖ్యను 318కు పెంచింది. అక్రమాలకు తావు లేకుండా పారదర్శకంగా పథకాన్ని అమలు చేస్తామని జిల్లా నీటియజమాన్య సంస్థ (డ్వామా) పీడీ సలీమ్బాషా తెలిపారు.
డిగ్రీ మూడో సెమిస్టర్ ఫలితాలు విడుదల
అనంతపురం: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం (ఎస్కేయూ) పరిధిలోని డిగ్రీ మూడో సెమిస్టర్ పరీక్ష ఫలితాలను వీసీ జ్యోతి కుమార్ సోమవారం విడుదల చేశారు. మొత్తం 7,135 మంది పరీక్ష రాయగా 3,391 (47.52శాతం) మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. రీవాల్యుయేషన్, పర్సనల్ వెరిఫికేషన్ దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జూలై 15 తుదిగడువుగా నిర్దేశించారు. ప్రతి పేపర్కు రూ.500 రుసుము చెల్లించాలని డైరెక్టర్ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్స్ ఎంవీ లక్ష్మయ్య తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రార్ రమేష్బాబు, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ శ్రీరాములు నాయక్, అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ శంకర్, సూపరింటెండెంట్ గోవిందరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
‘సర్’ విధులు బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి
అనంతపురం అర్బన్: స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్–సర్) విధులను బీఎల్ఓలు బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలని కలెక్టర్ ఆనంద్ ఆదేశించారు. నిర్లక్షంగా వ్యవహరిస్తే శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల (ఈఎఫ్)ల పంపిణీ, వివరాలు పూరించాక తిరిగి తీసుకోవడం సక్రమంగా చేపట్టాలన్నారు. సోమవారం ‘సర్’పై ఈఆర్ఓలు, ఏఈఆర్ఓలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల పంపిణీలో నిర్లక్ష్యం వహించిన బీఎల్ఓలపై ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ, తిరిగి తీసుకోవడంలో ప్రస్తుతం మరోఇద్దరు బీఎల్ఓలు నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు నివేదిక వచ్చిందన్నారు. వారిపై చర్యలు ఉంటాయన్నారు.