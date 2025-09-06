జిల్లా అంతటా శుక్రవారం ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. ఉక్కపోత పెరిగింది. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై అక్కడక్కడా తుంపర్లు పడ్డాయి. పశ్చిమ దిశగా గంటకు 8 నుంచి 14 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి.

జిల్లా అంతటా శుక్రవారం ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా పెరిగాయి.
టమాటా కిలో రూ.15
కక్కలపల్లి మండీలో శుక్రవారం కిలో టమాట గరిష్ట ధర రూ.15, కనిష్టం రూ.9, సరాసరి రూ.12 ప్రకారం క్రయ విక్రయాలు జరిగాయి.
మసీదు నమూనాలతో ప్రదర్శనగా వెళ్తున్న దృశ్యం
యూరియాను
అక్రమంగా తరలిస్తే చర్యలు
శింగనమల: జిల్లాలో యూరియాను అక్రమ రవాణా చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ హెచ్చరించారు. శుక్రవారం శింగనమల మండలం నాయనపల్లి క్రాస్లోని శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ ఆగ్రో ఏజెన్సీ ఎరువుల దుకాణాన్ని ఆయన తనిఖీ చేశారు. అనంతరం అక్కడి వచ్చిన రైతులతో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ యూరియా కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
● పి.జలాలపురంలోని రైతు సుబ్బరాయుడు సాగు చేసిన చీనీ తోటను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఉద్యాన శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి క్షేత్ర స్థాయి లో పంటల సాగుపై సలహాలు, సూచనలు అందించాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ఉద్యాన శాఖ డీడీ ఉమాదేవి, ఏపీఎంఐపీ పీడీ రఘనాథరెడ్డి, మార్క్ఫెడ్ డీఎం పెన్నేశ్వరి, తహసీల్దార్ శేషారెడ్డి, ఉద్యాన అధికారి శైలజా, ఏఓ ఆన్వేష్కుమార్, ఏఎస్ఐ చితంబరయ్య పాల్గొన్నారు.
ఆందోళన చెందవద్దు
యూరియా కొరత లేదని, రైతులెవ్వరూ ఆందోళన చెందవద్దని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి ఉమా మహేశ్వరమ్మ అన్నారు. శుక్రవారం తరిమెల గ్రామంలోని భైరవ, నిత్య ఎరువుల దుకాణాలను ఆమె తనిఖీ చేశారు. రైతులకు అవసరమైన ఎరువులు మాత్రమే విక్రయించాలని, అనవసరమైన ఎరువులు జోడించి అమ్మితే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో గుత్తి ఏడీఏ వెంకటరాముడు, మండల వ్యవసాయాధికారి ఆన్వేష్కుమార్, వ్యవసాయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
గుత్తి–అనంతపురం రూటు డేంజర్
జిల్లాలోనే ఎక్కువగా గుత్తి నుంచి అనంతపురం రూటు బస్సుల్లో బంగారు చోరీలు జరుగుతున్నాయి. సుమారు 10 నుంచి 15 దొంగల బ్యాచ్లు ఈ రూటులో ఉన్నట్లు తెలిసింది. బ్యాగులో బంగారం పెట్టుకుని వెళ్లారా అంతే అన్నట్లుగా పరిస్థితి తయారైంది. ఈ మార్గంలో రోజూ ఒక మహిళ మెడలో గొలుసైనా చోరీ జరుగుతోంది. ఈ రూటులో ప్రయాణించే మహిళా ప్రయాణికులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులే చెబుతున్నారు.