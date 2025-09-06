గురుకుల విద్యార్థి అదృశ్యం
ఉరవకొండ: గురుకుల విద్యార్థి ఒకరు అదృశ్యమయ్యారు. గుత్తి మండలం బసనేపల్లి తండాకు చెందిన రామాంజినేయులు కుమారుడు మహేష్నాయక్ రాగులపాడు గురుకుల పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 4వ తేదీ రాత్రి భోజనం అనంతరం నుంచి మహేష్నాయక్ కన్పించలేదు. ఈ విషయాన్ని తోటి విద్యార్థులు ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపాల్కు తెలిపారు. దీంతో వెంటనే వారి తల్లిదండ్రులకు ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ సమాచారం ఇచ్చారు. తల్లిదండ్రులు ఈ మేరకు కుమారుడు కనిపించడం లేదని శుక్రవారం వజ్రకరూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆయతపల్లిలో విషాదం
● నీటి కుంటలో దిగి 4వ తరగతి విద్యార్థి మృతి
● సరదాగా స్నేహితులతో కలిసి గణపతిని నిమజ్జనం చేస్తుండగా ఘటన
రాయదుర్గం టౌన్: మండలంలోని ఆయతపల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గణపతి నిమజ్జనం కోసం నీటి కుంటలో దిగిన ఓ బాలుడు బురదలో కూరుకుపోయి మృతి చెందాడు. స్థానికులు తెలిపిన మేరకు.. గుమ్మఘట్ట మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి మల్లయ్య, జయమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు మనోజ్ (9) చిన్నప్పటి నుంచి రాయదుర్గం మండలం ఆయతపల్లిలోని అవ్వతాతల వద్ద ఉంటూ అక్కడే చదువుకుంటున్నాడు. ప్రస్తుతం నాల్గో తరగతి చదువుతున్న మనోజ్ శుక్రవారం మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలసి మట్టితో ఓ చిన్నగణపతిని చేశాడు. అనంతరం వారికి తోచిన విధంగా పూజలు చేసి సరదాగా ఆడుకుంటూ పాఠశాల వెనుక ఉన్న కుంటలో నిమజ్జనం చేసేందుకు వెళ్లారు. గణపతి బొమ్మను తీసుకుని కుంటలోకి దిగిన మనోజ్ బురదలో కూరుకు పోతుండగా.. గమనించిన తోటి స్నేహితులు పరుగున గ్రామంలోకి వెళ్లి బంధువులకు సమాచారం అందించారు. గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడకు చేరుకుని బాలుడిని వెలికి తీసి రాయదుర్గంలోని ఏరియా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాగా... అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఘటనపై రాయదుర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
రేపు మధ్యాహ్నం పంపనూరు ఆలయం మూసివేత
ఆత్మకూరు: మండలంలోని పంపనూరు సర్పరూప సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకే పూజాదికాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆలయ ఈఓ బాబు శుక్రవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కారణంగా మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి ఆలయం తలుపులు మూసి, తిరిగి సోమవారం తెల్లవారుజామున సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలతో తెరుస్తారని పేర్కొన్నారు.
తిరుఓనం.. భక్తజన సంద్రం
ప్రశాంతి నిలయం: ఆధ్యాత్మిక ధామం ప్రశాంతి నిలయంలో కేరళ సంస్కృతి ఉట్టిపడింది. రెండు రోజులుగా సాగుతున్న ఓనం వేడుకలు శుక్రవారం ఘనంగా ముగిశాయి. చివరిరోజు వేలాది మంది కేరళీయులు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. తమ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు చాటుతూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఉదయం సత్యసాయి మహాసమాధి చెంత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తిగీతాలు ఆలపిస్తూ వేడుకలు నిర్వహించుకున్నారు. సాయంత్రం కేరళకు చెందిన సత్యసాయి యూత్, బాలవికాస్ చిన్నారులు ‘పరిత్రానాయ భక్తానాం’ పేరుతో సంగీత నృత్యరూపకం నిర్వహించారు. కవయిత్రి జనాభాయి జీవిత చరిత్ర గురించి చక్కగా వివరించారు. అనంతరం వారంతా సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు.