ఇచ్చింది గోరంత.. నిర్లక్ష్యం కొండంత
సాక్షి ప్రతినిధి, అనంతపురం: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యాన్ని గాలికొదిలేసింది. మందుల బడ్జెట్కు భారీగా కోతలు విధించింది. అరకొరగా కేటాయించిన నిధులను వినియోగించడంలో అధికారులు అంతులేని నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి 41 లక్షల మందికి పైగా జనాభాకు పెద్ద దిక్కు అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజనాస్పత్రి. రోజూ వేలాదిమంది ఇక్కడకు వైద్యం కోసం వస్తుంటారు. అలాంటి ఆస్పత్రిలో ఇప్పుడు మందుల కొరత తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. అత్యవసర మందులు లేక నానా తంటాలు పడుతున్నారు. నిత్యం గర్భిణులు, కాలిన గాయాల బాధితులు, ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారు, కుక్కకాటు, పాముకాటు బాధితులు ఇలా రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు ఇక్కడకు వస్తున్నా.. వారికి సరైన మందులు అందుబాటులో లేకపోవడం వేధిస్తోంది.
డైక్లోఫినాక్ ఇంజెక్షన్ల కొరత
ప్రమాదం జరిగి గాయాల పాలైనప్పుడు లేదా హై ఫీవర్తో వచ్చినప్పుడు డైక్లోఫినాక్ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తారు. తక్షణ నొప్పి నివారిణిగా ఇది ఉపయోగిస్తారు. ప్రతిరోజూ కొన్ని వేల ఇంజక్షన్లు అవసరమవుతాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏ ఆస్పత్రిలోనూ లేవు. చిట్టీలు రాసిచ్చి బయట తెచ్చుకోవాలని చెబుతున్నారు. కొన్ని ఆస్పత్రుల్లో గ్లౌజులు లేవు, మరికొన్ని ఆస్పత్రుల్లో కాటన్ లేదు. ఏరియా ఆస్పత్రుల్లో ఎక్కువగా ప్రసవాలు జరుగుతుంటాయి. డెలివరీ సమయంలో అవసరమైన మందులు లేవు.
యాంటీబయోటిక్స్ మందుల్లేవ్
అనంతపురం సర్వజనాస్పత్రిలో యాంటీబయోటిక్స్ కొరత తీవ్రంగా ఉంది. ప్రాణాధార మందులుగా చెప్పుకునే యాంటీబయోటిక్స్ సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్లో అందుబాటులో లేవు. సిఫిగ్జిమ్, అమాక్సిలిన్, సెఫటాగ్జిమ్ వంటి ప్రాణాధార మందులు అయిపోయాయి. ఖరీదైన ఈ మందులను బయట తెచ్చుకోవాలని రోగులకు చిట్టీలు రాస్తున్నారు.
ఉచిత మందులకు భారీగా బడ్జెట్ కోతలు
ఇవ్వడమే తక్కువైతే వినియోగంలో అంతులేని నిర్లక్ష్యం
సర్వజనాస్పత్రిలో దారుణ పరిస్థితులు
అత్యవసర మందులు లేక అల్లాడుతున్న సామాన్య రోగులు