రైతు సమస్యలపై పోరుబాటు
అనంతపురం కార్పొరేషన్: చంద్రబాబు సారథ్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అనంత వెంకటరామిరెడ్డి విమర్శించారు. రైతు సమస్యలపై ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీన రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. రైతులు, రైతుసంఘాల నాయకులు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగించాలని పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం ఆయన పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. రైతు సమస్యలపై ఈ నెల 9న ర్యాలీలు నిర్వహించి, ఆర్డీఓలకు వినతిపత్రాలు అందజేయ నున్నట్లు చెప్పారు. గతేడాది ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లో పంటలు దెబ్బతింటే ఇప్పటి వరకు ఇన్సూరెన్స్, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందించలేదన్నారు. ఇక ఈ ఖరీఫ్లో రైతులకు సకాలంలో విత్తనాలు, ఎరువులను అందించకుండా తాత్సారం చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణం తగ్గినా.. యూరియాను పూర్తిస్థాయిలో ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారని నిలదీశారు.
మంత్రులు, అధికారులపై కేసులు పెట్టాలి
ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల అండతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు యూరియాను రాష్ట్రం దాటించేశారని అనంత ఆరోపించారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామంటూ సీఎం చంద్రబాబు బెదిరించడమేంటన్నారు. యూరియా పక్కదారి పట్టిన ఘటనలో వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి, కమిషనర్, జాయింట్ డైరెక్టర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, తదితరులపై కేసులు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. యూరియాను బ్లాక్మార్కెట్కు తరలించేశాక ఇప్పుడు విజిలెన్స్ విచారణలంటూ డ్రామాకు తెరలేపారన్నారు. బ్లాక్మార్కెట్కు తరలించిన సొమ్ము మీకు అందిందా చంద్రబాబూ అని ప్రశ్నించారు.
ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు
‘మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుుకు, పేద విద్యార్థులకు వైద్యవిద్య అందించేందుకు గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 17 నూతన కళాశాలలను తేవాలన్న నిర్ణయం విప్లవాత్మకం. అటువంటి గొప్ప నిర్ణయానికి దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెలువడితే.. ఇవాళ చంద్రబాబు తన బినామీలకు కట్టబెట్టేందుకు వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కేబినెట్లో తీసుకున్న నిర్ణయం సరికాదు. అలాగే ఆరోగ్యశ్రీని బీమా పరిధిలోకి తీసుకెళ్లాలన్న నిర్ణయం కూడా మంచిది కాదు. వీటిని తక్షణం ఉపసంహరించుకోకపోతే ప్రజా సంఘాలతో కలుపుకుని ప్రజా ఉద్యమం చేపడతామని’ అనంత హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో విజయనగరం, ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, మచిలీపట్నం, నంద్యాల వైద్య కళాశాలలు ప్రారంభించి 750 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అందుబాటులోకి తెచ్చారన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో పది వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ పద్ధతిలో నిర్వహించేందుకు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం దారుణమన్నారు. కేబినెట్లోని మంత్రి నారాయణ, విద్యా సంస్థలు నడుపుతున్న వారికి మెడికల్ కళాశాలలను ధారాదత్తం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వాస్తవంగా 2019 వరకు రాష్ట్రంలో 11 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు మాత్రమే ఉండేవని, అందులో 2,185 సీట్లు ఉండేవని తెలిపారు. జగనన్న సీఎం అయ్యాక మరో 2,550 సీట్లు సమకూర్చేలా 17 వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారన్నారు. పేదలకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోందన్నారు. ఇందులో భాగంగానే బీమా పద్ధతిని తీసుకువస్తున్నారని విమర్శించారు. సమావేశంలో పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆలమూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు నారాయణరెడ్డి, రాష్ట్ర నాయకులు గోకుల్రెడ్డి, వెన్నం శివరామిరెడ్డి, జానీ, నాయకులు శేఖర్బాబు, గుజ్జల శివయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పంటలు నష్టపోయినా ఆదుకోని సర్కారు
యూరియా పంపిణీలోనూ తాత్సారం
ఈ నెల 9న అన్ని రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో ర్యాలీ
వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అనంత