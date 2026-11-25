నర్సీపట్నం: నర్సీపట్నం మున్సిపల్ వైస్చైర్మన్ ఎన్నిక ఉత్కంఠ రేపుతుంది. కోరం లేక రెండో రోజూ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. జనసేన అధిష్టానం ఖరారు చేసిన వైస్చైర్మన్ అభ్యర్ధి అద్దెపల్లి సౌజన్యకు ఇచ్చేందుకు అధికార పక్ష సభ్యులు ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో వైస్చైర్మన్ ఎన్నిక ప్రక్రియ వరుసగా రెండో రోజు కూడా వాయిదా పడింది. మంగళవారం ఉదయం ఎన్నికల అధికారులు నిర్వహించిన ప్రత్యేక కౌన్సిల్ సమావేశానికి జనసేన వైస్చైర్మన్ అభ్యర్ధి అద్దెపల్లి సౌజన్యం, కౌన్సిలర్లు ఆదుపురెడ్డి రామకృష్ణ, సురకాసుల గోపి, వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్ కరణం అమ్మాజీతో టీడీపీకి చెందిన రావాడ లక్షి హాజరయ్యారు. రావాడ లక్ష్మి కొద్దిసేపటకే సభ నుండి వెళ్లిపోయింది. అవసరమైన కనీస సభ్యులు హాజరుకాకపోవడంతో ఎన్నికను వాయిదా వేస్తున్నట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి వి.వి.రమణ ప్రకటించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు తదుపరి ఎన్నిక తేదీని అధికారులు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.
ఈ నెల 23న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా చింతకాయల పద్మావతి, కౌన్సిలర్ల ప్రమాణస్వీకారం పూర్తయింది. అయితే వైస్ చైర్మన్ పదవికి సంబంధించి నిర్ణీత సమయానికి ఫామ్–ఏ, ఫామ్–బి సమర్పించకపోవడంతో తొలిరోజు ఎన్నిక వాయిదా పడింది. మంగళవారం తిరిగి ఎన్నిక నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ, కూటమిలో సమన్వయం లోపం కారణంగా మున్సిపాలిటిలో పూర్తి మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ టీడీపీ కౌన్సిలర్లు సమావేశానికి డుమ్మా కొట్టారు. దీంతో వైస్చైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడటం స్థానిక రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వైస్ చైర్మన్ పదవిని జనసేన అభ్యర్ధికి కేటాయించడంపై అధికార టీడీపీ సభ్యులు ససేమిరా అంటున్నారు. కౌన్సిలర్లు సమావేశానికి గైర్హాజరు కావడంతో కోరం లేక ఎన్నిక ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.