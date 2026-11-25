అచ్యుతాపురం రూరల్: పూడిమడక సముద్ర తీరంలో చేపలు మృత్యువాత పడిన ఘటనపై స్థానిక మత్స్యకార నాయకులు చేపల తాతయ్య కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు వీరేంద్ర, మత్స్యశాఖ అధికారులు రామ్కుమార్ పూడిమడక ఉప్పుటేరులో పరిశీలన చేపట్టి. నీటి నమూనాలు సేకరించారు. సముద్రంలో చేపలు మృత్యువాత పడడానికి గల కారణాలను గుర్తించేందుకు అధికారులు సేకరించిన సమూనాలను పరీక్షించాలని కోరారు. భవిష్యత్తులోనూ తరచూ నీటి నమూనాలను సేకరించి కాలుష్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని మత్స్యకార నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.