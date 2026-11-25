తుమ్మపాల: యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటూ విద్యపై ఆసక్తి పెంచుకోవాలని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ అన్నారు. నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు రూపొందించిన ప్రచార గోడపత్రికను కలెక్టరేట్లో మంగళవారం ఆమె ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల జీవితాలు నాశనమవుతాయని, వాటి దుష్పరిణామాలపై యువత, విద్యార్థుల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విభిన్న ప్రతిభావంతులు సంక్షేమ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జి. చంద్రిక, ఈగల్ విభాగం ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్.నారాయణరావు, కానిస్టేబుల్ ఐ.భాస్కరరావు, డీడీఏసీ కౌన్సిలర్లు గీత, చిన్నారావు పాల్గొన్నారు.