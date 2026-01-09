సీ్త్రనిధి రుణాల్లో రూ.లక్షల్లో గోల్మాల్
అధికారుల విచారణలో విస్తుగొలుపుతున్న అక్రమాలు
రూ.20 లక్షల మేర అవకతవకలు జరిగినట్లు అంచనా
ఆగ్రహంతో వెలుగు కార్యాలయానికి పోటెత్తిన డ్వాక్రా మహిళలు
వెలుగు సిబ్బంది, బ్యాంక్ అధికారుల పాత్రపై అనుమానాలు
శుక్రవారం శ్రీ 4 శ్రీ సెప్టెంబర్ శ్రీ 2026
తవ్వేకొద్దీ
దేవరాపల్లి: వెలుగు వీవోఏ అవినీతి వ్యవహారం దేవరాపల్లిలో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. అధికారుల విచారణలో తప్పుడు తీర్మానాలు, నకిలీ సంతకాలు, రుణాల మళ్లింపులు వంటి విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మరోవైపు బాధిత డ్వాక్రా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతున్నారు. వెలుగు వీవోఏ అవినీతి వ్యవహారంపై అధికారులు చేపడుతున్న విచారణలో తవ్వేకొద్దీ అక్రమాలు బయటపడుతున్నాయి. గ్రూపు సభ్యులకు తెలియకుండా తప్పుడు తీర్మానాలు రూపొందించడం, నకిలీ సంతకాలతో సీ్త్రనిధి రుణాలు మంజూరు చేయడం, ఆ రుణాలను ఇతర సంఘాలకు మళ్లించడం, కొన్నిచోట్ల నేరుగా వ్యక్తిగత ఖాతాలకు జమ చేసుకోవడం వంటి షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎస్హెచ్జీ సంఘాల బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను పరిశీలిస్తున్న అధికారులే ఈ అక్రమాలను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దేవరాపల్లి వీవోఏ క్లస్టర్–5 పరిధిలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన విచారణలో సుమారు రూ.20 లక్షల మేర అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక అంచనా. ఇదిలా ఉండగా, సంబంధిత వీవోఏను రెండు నెలల క్రితమే విధుల నుంచి తొలగించినప్పటికీ, ఈ విషయాన్ని స్థానిక వెలుగు అధికారులు గోప్యంగా ఉంచినట్లు సమాచారం. ఈ రెండు నెలల కాలంలోనే సంఘాల నుంచి వసూలు చేసిన రుణ బకాయిలను బ్యాంకుల్లో జమ చేయకుండా దుర్వినియోగం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కాలంలోనే రూ.5 లక్షల నుంచి 8 లక్షల వరకు అదనపు అవినీతి జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వెలుగు కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన
సీ్త్రనిధి రుణాల్లో జరిగిన గోల్మాల్పై సమాచారం తెలుసుకున్న డ్వాక్రా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో వెలుగు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. తమ బ్యాంక్ పాస్బుక్లు పరిశీలించగా.. లక్షల్లో మోసం జరిగినట్లు గుర్తించిన వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాయకష్టం చేసి సంపాదించిన సొమ్ము ఇలా దోచుకోవడంపై పలువురు మహిళలు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, లేకపోతే ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. గురువారం బాధితులతో వెలుగు కార్యాలయం కిక్కిరిసిపోయింది. కొందరు ఆగ్రహంతో అధికారులపై కూడా విరుచుకుపడ్డారు. ఈ అవినీతి వ్యవహారంలో వెలుగు సిబ్బంది, ముఖ్యంగా బ్యాంక్ అధికారుల పాత్రపై కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సమగ్ర విచారణ జరిపి పూర్తి నిజాలను వెలికితీయాలని డ్వాక్రా మహిళలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అవకతవకలపై సమగ్ర విచారణ
దేవరాపల్లి వీవోఏ క్లస్టర్–5లో సీ్త్రనిధి రుణాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర విచారణ చేపడుతున్నాం. డ్వాక్రా గ్రూపుల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం సేకరిస్తున్నాం. రుణాల మంజూరులో జరిగిన తేడాపై సభ్యుల నుంచి లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తున్నాం. బ్యాంక్ నుంచి గ్రూపుల లావాదేవీల స్టేట్మెంట్లు తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు తేడా ఉన్నట్లుగా గుర్తించాం. ఎక్కడ జరిగిందనే విషయంపై మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టి నిగ్గు తేలుస్తాం. అవినీతి జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయితే డ్వాక్రా గ్రూపు సభ్యులతో ఫిర్యాదు చేయించి, క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ క్లస్టర్ పరిధిలోని డ్వాక్రా గ్రూపుల సభ్యులు రుణం, వాయిదాల చెల్లింపు కోసం వెలుగు కార్యాలయాన్ని మాత్రమే సంప్రదించాలి. – టి.సాధిక్, ఏజీఎం, సీ్త్రనిధి, అనకాపల్లి జిల్లా