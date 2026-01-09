 ● పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు పూర్తి కాకుండానే చంద్రబాబు హడావుడి ● ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయకుండా తరచూ ప్రజలకు తప్పుదోవ ● మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ ధ్వజం | - | Sakshi
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● పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు పూర్తి కాకుండానే చంద్రబాబు హడావుడి ● ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయకుండా తరచూ ప్రజలకు తప్పుదోవ ● మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ ధ్వజం

Sep 4 2026 12:30 AM | Updated on Sep 4 2026 12:30 AM

● పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు పూర్తి కాకుండానే చంద్రబాబు హడావుడి ● ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయకుండా తరచూ ప్రజలకు తప్పుదోవ ● మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ ధ్వజం

అనకాపల్లి: కూటమి ప్రభుత్వం రెండున్నరేళ్ల పాలనలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకుండా ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కే ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల రీజనల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌, చోడవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ విమర్శించారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ పూర్తి చేయకుండానే పురుషోత్తపట్నం నుంచి నీటిని తీసుకుని వచ్చి ప్రాజెక్టు పూర్తయినట్లు జలహారతి పేరుతో సీఎం చంద్రబాబు హడావుడి చేయడం సిగ్గుచేటని ధ్వజమెత్తారు. స్థానిక రింగ్‌ రోడ్డులోని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్‌ ఆధ్వర్యంలో గురువారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో అమర్‌నాథ్‌ మాట్లాడారు. సూపర్‌సిక్స్‌ పథకాల్లో భాగంగా వృద్ధులకు కొత్త పింఛన్లు, 18 సంవత్సరాలు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ.1500, తదితర హామీలను అమలు చేయకుండా ఇలా తరచూ హడావుడి కార్యక్రమాలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్నారు. 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టును చంద్రబాబు ఏటీఎంలా వాడుకున్నారని ప్రధాని మోదీ విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. అప్పుడు మోదీ రూ.7 వేల కోట్ల నిధులు ఇస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఖర్చు చేయకుండా నిధులు మళ్లించిన రోజులను చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. పోలవరం ఎడమ కాలువకు 6200 ఎకరాలు, కుడి కాలువకు 6 వేలు ఎకరాలు అప్పటి దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి పాలనలో సమీకరణ జరిగిందన్నారు. మహానేత పాలనలోనే 70 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. పురుషోత్తపట్నం ప్రాజెక్టును కూడా వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డే ప్రారంభించారన్నారు. డేటా సెంటర్‌, నక్కపల్లిలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు నీరు అందించేందుకు చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయినట్లు చెప్పడం సరికాదన్నారు. చంద్రబాబు, లోకేష్‌లు విశాఖ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడం తప్ప జిల్లాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించడం లేదని విమర్శించారు. మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పాలనలో ప్రతి పార్లమెంట్‌ పరిధిలో రూ.550 కోట్లు ఖర్చు చేసి మెడికల్‌ కళాశాలలకు శ్రీకారం చుట్టారని, మాకవరపాలెం మెడికల్‌ కళాశాల పనులు 30 శాతం పూర్తయ్యాయని గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ చెప్పారు.

పాడేరు మెడికల్‌ కళాశాలను గత ప్రభుత్వంలో ప్రారంభించి గిరిజన గ్రామాల ప్రజలకు, వైద్య విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్టు గుర్తు చేశారు. సీఎంగా చంద్రబాబు పాలనలో కొత్తగా ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కళాశాలనైనా తీసుకొచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు పనులకు ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

క్రెడిట్‌ చోరీలో సీఎం చంద్రబాబు దిట్ట

పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ 2004లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్‌రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టి, 2005లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు తీసుకువచ్చి శంకుస్థాపన చేశారని గుర్తు చేశారు. మహానేత 70 శాతం పనులు పూర్తి చేస్తే, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పాలనలో 20 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని వివరించారు. మిగతా పనులు పూర్తి చేయకుండా పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు పూర్తయినట్లు చంద్రబాబు ప్రారంభించడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. గత నెల కశింకోట మండలం తాళ్లపాలెం వద్ద జరిగిన సభలో పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం కష్టమని చెప్పిన చంద్రబాబు.. ఇప్పుడు ఎలా జలహారతి ఇచ్చారో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించాల్సి ఉందని, అయితే పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో చంద్రబాబే ప్రారంభించి, క్రెడిట్‌ చోరీకి పాల్పడ్డారని విమర్శించారు.

●నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త పెట్ల ఉమాశంకర్‌ గణేష్‌ మాట్లాడుతూ గోదావరి జలాలు ఎక్కడ వరకూ వచ్చాయో రైతులు, స్థానిక ప్రజలకు సీఎం స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలన్నారు. ఒక రోజు యోగా కోసం రూ.300 కోట్లు ఖర్చు చేశారని, ఆ నగదును ఉపయోగించి మెడికల్‌ కళాశాలను నిర్మిస్తే పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా వైద్య విద్యను అందించవచ్చన్నారు. ప్రతి మంగళవారం కేంద్రం నుంచి వేల కోట్లు అప్పుగా తీసుకుని వచ్చి, అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయకుండా సొంత ఖర్చులకు వినియోగిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ●పెందుర్తి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అన్నెపురెడ్డి అదీప్‌రాజ్‌ మాట్లాడుతూ రైతులకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించడంలో సీఎం చంద్రబాబు విఫలమయ్యారన్నారు. ● మాజీ ఎంపీ బీవీ సత్యవతి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ఈ రెండున్నరేళ్లలో సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలను అమలు చేయలేకపోయారని, మరోవైపు వర్షాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులను కనీసం పట్టించుకోలేదన్నారు. ●పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల మహిళా విభాగం వర్కింగ్‌ అధ్యక్షురాలు ఈర్లె అనురాధ మాట్లాడుతూ కూటమి పాలనలో ఇప్పటి వరకూ ప్రారంభించినవి అన్నీ గత వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో పూర్తి చేసిన పనులేనని చెప్పారు. క్రెడిట్‌ చోరీలో దేశంలో చంద్రబాబుని మించిన సీఎం ఎక్కడా లేరన్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి ప్రభుత్వం తూట్లు పొడిచి, బలహీన వర్గాలకు కార్పొరేట్‌ వైద్యం అందకుండా చేస్తుందన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు చాలా వరకు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పాలనలోనే పూర్తయిందని, చంద్రబాబు ప్రారంభోత్సవం మాత్రమే చేశారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందపాటి జానకీరామరాజు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి దంతులూరి దిలీప్‌కుమార్‌, వివిధ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు వీసం రామకృష్ణ, గండి రవికుమార్‌, చిక్కాల రామారావు, నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జాజుల రమేష్‌, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు పెదిశెట్టి గోవింద్‌ పాల్గొన్నారు.

జలహారతి సరే..

నీళ్లెక్కడవి?

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