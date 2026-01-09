అక్షర శిల్పులు.. విజ్ఞాన దివిటీలు

వృత్తిని కేవలం ఉద్యోగంగా కాక, ఒక పవిత్ర ధర్మంగా భావించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తునే తమ శ్వాసగా మార్చుకున్న అంకితభావం వారిది. తరగతి గదిని ప్రయోగశాలగా, అక్షరాన్ని ఆయుధంగా మలచి వేలాది మంది పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ఆదర్శమూర్తులు వారు. పాఠ్యాంశాల బోధనకే పరిమితం కాకుండా క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు నూరిపోస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరినీ ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఆ ఐదుగురు గురువులు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికై సమాజానికి మార్గదర్శకంగా నిలిచారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల ఖ్యాతిని రాష్ట్ర స్థాయిలో చాటిన ఆ అక్షర యోధుల స్ఫూర్తిదాయక విశేషాలు.
– కశింకోట/రోలుగుంట/పరవాడ
రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు సాధించిన అక్షర యోధులు
విద్యార్థుల ప్రగతే శ్వాసగా నిలిచిన గురుదేవులు
విద్యా పథకాల అమలులో మేటి
విశాఖలోని చంద్రంపాలెం హైస్కూల్ నుంచి ఏడాదిన్నర క్రితం బదిలీపై రోలుగుంట మండలం బుచ్చింపేట జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలకు వచ్చిన హెచ్ఎం ఎస్.వి.ఎస్.వరలక్ష్మి విద్యా శాఖ ప్రవేశపెట్టిన లీప్ యాప్ను సమర్థవంతంగా వినియోగించడంలో పేరొందారు.
ప్రత్యేకత: విద్యా శాఖకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ పథకాలు, విద్యాపరమైన విషయాలను ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం వేగవంతంగా అందజేసేవారు. పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ బృందంతో ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాల అభివృద్ధిపై సమీక్షలు నిర్వహించడం, విద్యా ఫలితాలపై దృష్టి సారించారు.
సామాజిక బాధ్యత: బడిపిల్లల తల్లిదండ్రులకు చదువు ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ, పిల్లలు బడిబాట పట్టేలా విశేష కృషి చేస్తున్నారు.
బోధనే శ్వాస.. డిజిటల్ విద్యకు ప్రాధాన్యం
22 ఏళ్ల బోధనా ప్రయాణంలో విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తునే తన సంతృప్తిగా మార్చుకున్నారు కశింకోట హౌసింగ్ కాలనీలోని 4వ ప్రాథమిక పాఠశాల సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ గుంటుకు హేమకుమారి.
ప్రత్యేకత: విద్యార్థులు మొబైల్ చూసి చెడిపోకుండా ఉండటానికి యాప్ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్లో ఇళ్ల వద్ద విద్య నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించడం, స్కూలులో డిజిటల్ టీవీ ద్వారా విద్యా బోధన చేయడం చేశారు.
సేవలు: విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడం, భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం, కష్టం లేని విద్యను అందించడం తన లక్ష్యమని ఆమె చెబుతున్నారు. నోట్ పుస్తకాలు, పోషకాహారం ఉచితంగా అందించడం, ఇతర విద్యావసరాలు గుర్తించి వాటిని సమకూరుస్తున్నారు.
గుర్తింపు: విద్యార్థులకు, సామాజికంగా పేదలకు అందిస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా గుంటుకు హేమకుమారిని రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది.
నిరంతర శ్రమజీవి..పాఠమే ప్రాణం
ముప్పై ఏళ్లుగా విద్యార్థులతో మమేకమై వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారు అనకాపల్లి వాసి, పరవాడ జెడ్పీ బాలుర పాఠశాల బయాలజీ ఉపాధ్యాయిని బోడపాటి జయశ్రీ.
క్రమశిక్షణ, కట్టుబాటు: ఏడాదికి ఒకటి రెండు సెలవులు తీసుకోవడమే కష్టం. ఏడాది పొడవునా విద్యార్థులకు బోధించడమే తన విధిగా జీవిస్తున్నారు.
శాస్త్రజ్ఞానం: సైన్స్ పట్ల విద్యార్థులకు మక్కువ పెంచేలా ప్రత్యక్ష బోధనా పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నారు.
లీప్ యాప్ గుర్తింపు: ఆమె సుదీర్ఘ సేవలను, నిష్కళంకమైన బోధనా విధానాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం లీప్ యాప్ ద్వారా ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.