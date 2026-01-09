బకాయిలు చెల్లించకపోతే ఉద్యమం ఉధృతం

తుమ్మపాల: ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని, సమస్యలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడానికే రోడ్లపైకి రావాల్సి వస్తోందని ఏపీజేఏసీ (అమరావతి) జిల్లా చైర్మన్ వాసు మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర నాయకత్వం పిలుపు మేరకు కలెక్టరేట్ ఉద్యోగులు గురువారం నాలుగో రోజు ‘హ్యాండ్ టు హ్యాండ్’కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యమానికి సంబంధించిన కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన విరామ సమయంలో కలెక్టరేట్ గేటు వద్ద నిరసన చేపట్టి, తమకు రావాల్సిన బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వాసు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలో డీఏలు పెంచుతున్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలో మాత్రం డీఏలపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం బాధాకరమన్నారు. ప్రస్తుతం ఐదు డీఏలు బకాయిలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఉద్యోగులకు రావాల్సిన మొత్తాన్ని పే స్లిప్ల ద్వారా స్పష్టంగా తెలియజేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వెంటనే పీఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి, ఐఆర్ ఇవ్వాలని కోరారు. పెన్షనర్లు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు తగిన ప్రయోజనాలు అందడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రకటించిన కార్యాచరణ ప్రకారం ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీజేఏసీ అమరావతి సభ్య సంఘాల రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీనివాసరావు, వీఆర్వో అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్, కలెక్టరేట్ ఏవో విజయ్కుమార్, ఏపీఆర్ఎస్ఏ జిల్లా, సిటీ నాయకులు, క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్, మహిళ విభాగం సభ్యులు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, వీఆర్వోస్ అసోసియేషన్ జిల్లా నాయకులు, పంచాయతీరాజ్, ఆర్అండ్బీ, వ్యవసాయం, మున్సిపల్, సివిల్ సప్లై, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, సర్వే శాఖల ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.