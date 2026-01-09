వార్డుల విభజనకు లైన్‌ క్లియర్‌

వ్యతిరేక పిటిషన్లు కొట్టేసిన హైకోర్టు
120 వార్డులుగా జీవీఎంసీకి గెజిట్ విడుదల లాంఛనమే
విలీన మండలాల ప్రతిపాదన తెరపైకి వస్తే ఎన్నికలు ఆలస్యం
సాక్షి, విశాఖపట్నం/డాబాగార్డెన్స్: మహా విశాఖ నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియకు ఉన్న కీలకమైన న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. జనాభా ప్రాతిపదికన ప్రస్తుతం ఉన్న 98 వార్డులను 120కి పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సమర్థిస్తూ హైకోర్టు గురువారం కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. జనగణన సమయంలో డీలిమిటేషన్ చేపట్టడాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను కోర్టు కొట్టివేసింది. బాహ్య సరిహద్దులు మార్చకుండా అంతర్గతంగా మాత్రమే విభజన జరుగుతోందని ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వడంతో ఎన్నికల నిర్వహణకు మార్గం సుగమమైంది.
కూటమి ఎమ్మెల్యేల ఆశలపై నీళ్లు
వార్డుల పెంపు ప్రతిపాదనల సమయంలో జీవీఎంసీ పరిధిలోని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు తమ రాజకీయ పట్టు పెంచుకునేందుకు వార్డుల సంఖ్యను ఏకంగా 150కి పెంచాలని ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. కార్యకర్తలతో లేఖలు కూడా రాయించి పంపించారు. ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్ను పక్కనపెట్టి 120 వార్డులకే ఓకే చెప్పడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది.
త్వరలో తుది ముసాయిదా విడుదల!
కోర్టు సానుకూల తీర్పుతో అధికారుల్లో కదలిక రాగా, అర్ధంతరంగా నిలిచిపోయిన వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేసే పనిలో జీవీఎంసీ అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. గతంలో జారీ చేసిన ప్రాథమిక ముసాయిదాపై జీవీఎంసీ వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి వచ్చిన 2,667 అభ్యంతరాలు, అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సవరించిన తుది ముసాయిదాను ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ప్రభుత్వం నుంచి క్లియరెన్స్ రాగానే రెండు మూడు రోజుల్లోనే తుది ముసాయిదా విడుదల కానుంది. దాదాపు సోమవారం నాటికి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అనంతరం ప్రజల నుంచి మళ్లీ అభ్యంతరాలు స్వీకరించి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వార్డుల సరిహద్దులను నిర్ధారిస్తూ తుది గెజిట్ జారీ చేయనుంది.
16వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల డెడ్లైన్
కేంద్రం నుంచి 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రావాలంటే అక్టోబర్ నెలాఖరుకు ఎన్నికలు పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. ఈ నిధుల నిబంధన కారణంగానే అధికారులు విభజన పనులను పరుగులు తీస్తున్నారు.
విలీన ప్రతిపాదన తెరపైకి వస్తే..
అయితే ఇక్కడే మరో చిక్కు ఉంది. ప్రస్తుతం జనాభా ప్రాతిపదికన వార్డుల ముసాయిదా సిద్ధమైనప్పటికీ, గ్రేటర్ విశాఖ పరిధి విస్తరిస్తే సరిహద్దులు తలకిందులవుతాయి. భీమిలి, పెందుర్తి మండలాల్లోని మిగిలిన గ్రామాలతో పాటు ఆనందపురం, పద్మనాభం మండలాలను కూడా జీవీఎంసీలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉంది. ఇదే గనుక నిజమైతే జిల్లా మొత్తమూ జీవీఎంసీ పరిధిలోకి వస్తుంది. విలీనానికి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపితే.. కొత్త సరిహద్దులు, వార్డుల పునర్విభజన కసరత్తు మళ్లీ మొదటికి వస్తుంది. దీంతో ఎన్నికలు వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.