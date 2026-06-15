 హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్‌ పూర్తి చేయండి | - | Sakshi
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హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సినేషన్‌ పూర్తి చేయండి

Jun 18 2026 12:35 AM | Updated on Jun 18 2026 12:35 AM

● జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్‌ అధికారి డాక్టర్‌ చంద్రశేఖర్‌దేవ్‌ ● కశింకోట పీహెచ్‌సీ తనిఖీ

కశింకోట పీహెచ్‌సీలో వాక్సిన్‌ రికార్డులను తనిఖీ చేస్తున్న జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్‌ అధికారి డాక్టర్‌ చంద్రశేఖర్‌దేవ్‌

కశింకోట : కశింకోట పీహెచ్‌సీ పరిధిలో ఇంకా మిగిలి ఉన్న 14 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన ఆడపిల్లలకు హెచ్‌పీవీ వాక్సిన్‌ వేయడం పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్‌ అధికారి డాక్టర్‌ చంద్రశేఖర్‌దేవ్‌ వైద్యులను ఆదేశించారు. స్థానిక పీహెచ్‌సీని బుధవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఉన్న వాక్సిన్‌ల నిల్వల గురించి వైద్యాధికారి తిరుపతిరావును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ నెలలో నిర్వహించనున్న పల్స్‌ పోలియో కార్యక్రమంలో ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలందరికి పోలియో చుక్కలు తప్పనిసరిగా వేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ఎంపీహెచ్‌ఈఒ సిహెచ్‌. సత్యనారాయణ, ఫార్మసిస్టు ఫణిభూషణ్‌, సిబ్బంది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

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