కశింకోట పీహెచ్సీలో వాక్సిన్ రికార్డులను తనిఖీ చేస్తున్న జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ చంద్రశేఖర్దేవ్
కశింకోట : కశింకోట పీహెచ్సీ పరిధిలో ఇంకా మిగిలి ఉన్న 14 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన ఆడపిల్లలకు హెచ్పీవీ వాక్సిన్ వేయడం పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ చంద్రశేఖర్దేవ్ వైద్యులను ఆదేశించారు. స్థానిక పీహెచ్సీని బుధవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఉన్న వాక్సిన్ల నిల్వల గురించి వైద్యాధికారి తిరుపతిరావును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ నెలలో నిర్వహించనున్న పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలందరికి పోలియో చుక్కలు తప్పనిసరిగా వేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ఎంపీహెచ్ఈఒ సిహెచ్. సత్యనారాయణ, ఫార్మసిస్టు ఫణిభూషణ్, సిబ్బంది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.