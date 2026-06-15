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రెచ్చగొట్టి .. రచ్చ చేస్తారా ?

Jun 18 2026 12:35 AM | Updated on Jun 18 2026 12:35 AM

మాజీ మంత్రి అమర్‌నాథ్‌పై వ్యక్తిగత దూషణలు సహించమంటూ హెచ్చరిక ● జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల నిరసన ● కూటమి నేతలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

కూటమి నేతల తీరుపై వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల మండిపాటు
మాజీ మంత్రి అమర్‌నాథ్‌పై వ్యక్తిగత దూషణలు సహించమంటూ హెచ్చరిక

రావికమతం : మూడు తరాలుగా రాజకీయంలో పేరు సంపాదించిన రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చి అతి చిన్న వయస్సులోనే మంత్రిగా పనిచేసిన గుడివాడ అమర్‌నాఽథ్‌పై వ్యక్తిగత దూషణలు మానుకోవాలని రాష్ట్ర హోం మంత్రి అనిత, టీడీపీ నాయకులకు రావికమతం మండల వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులు హితవు పలికారు. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాఽథ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే సహించేది లేదని వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర రైతు విభాగం కార్యదర్శి గుమ్ముడు సత్యదేవా అన్నారు. బుధవారం కొత్తకోటలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మండల వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు కంచిపాటి జగ్గారావు మాట్లాడుతూ మాజీ మంత్రి అమర్‌నాథ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకొని సోషల్‌ మీడియాలో, కొన్ని చానల్స్‌లో అస్యభ పదజాలంతో టీడీపీ నాయకులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఎంపీపీ పైల రాజు, జెడ్పీటీసీ తలారి అదిమూర్తి మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన రెండేళ్ల నుంచి పరిపాలన పక్కన పెట్టి, ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై కేసులు పెట్టడం, వ్యక్తిగత దూషణలు చేయడం కూటమికి అలవాటుగా మారిందన్నారు. మంగళవారం అమర్‌నాఽథ్‌ చిత్రపటంపై పూలు చల్లి, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కూటమి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కొత్తకోట పోలీసులకు మండల వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వైఎస్సార్‌సీపీ రైతు విభాగం కార్యదర్శి గుమ్ముడు సత్యదేవ, పార్టీ అధ్యక్షుడు జగ్గారావు, ఎంపీపీ పైల రాజు, జెడ్ప్‌టీసీ తలారి ఆదిమూర్తి, వైస్‌ ఎంపీపీ దంట్ల వెంకటరమణ, పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు శీలం శంకర్‌, ఎంపీటీసీలు పూడి దేవా, కుంచా శంకర్‌, మాజీ ఉపసర్పంచ్‌ పందల దేవా, నియోజవర్గ రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు సన్యాసినాయుడు, పార్టీ జిల్లా యూత్‌ జాయింట్‌ సెక్రటరీ మణిరాజు, మండల యూత్‌ అధ్యక్షుడు సీతిని చిరంజీవి, గ్రామ మాజీ సర్పంచ్‌ కోన లోవరాజు, ఉప సర్పంచ్‌ పందల దేవా, పాల్గొన్నారు.

బుచ్చెయ్యపేట : మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాఽథ్‌ కటౌట్‌పై కోడి గుడ్లు విసిరి, అనుచిత వాఖ్యలు చేసిన వారిపైన, దేవాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను రాజకీయ వేదికలుగా మారుస్తున్న కూటమి నేతలపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట సంయుక్త కార్యదర్శి, జెడ్పీటీసీ దొండా రాంబాబు, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కొండబాబులు డిమాండ్‌ చేశారు. బుధవారం బుచ్చెయ్యపేట, వడ్డాదిలో మండల వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు కూటమి నేతల తీరును నిరసిస్తూ నిరసన ర్యాలీలు చేపట్టారు. బుచ్చెయ్యపేట పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఎస్‌ఐ మనోజ్‌కుమార్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. రాష్ట్ర బీసీ సెల్‌ సంయుక్త కార్యదర్శి కె.అచ్చింనాయుడు, రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్‌ విభాగం సంయుక్త కార్యదర్శి సుంకరి శ్రీను, వైస్‌ ఎంపీపీలు దొండా నారాయణమూర్తి, చినబాబు, డీసీసీబీ మాజీ డైరెక్టర్‌ జనార్దనరావు, మాజీ సర్పంచ్‌లు పాల్గొన్నారు.

చోడవరం : రెచ్చగొట్టే చర్యలు మానుకోకపోతే ప్రతిస్పందనగా ప్రతిఘటించాల్సి వస్తుందని టీడీపీ నాయకులకు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు హెచ్చరించారు. మరో పక్క మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్‌ ఫోటో ఫ్లెక్సీపై కోడిగుడ్లు విసిరి చోడవరంలో టీడీపీ నాయకులు అవమానించడంపై స్థానిక పోలీసులకు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. చోడవరం ఇప్పటి వరకూ లేని సంస్కృతికి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రాజు, ఆపార్టీ నాయకులు తెరతీశారని రెచ్చగొట్టే చర్యలకు దిగితే ప్రతిఘటించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సత్యారావు, జిల్లా యూత్‌ అధ్యక్షుడు వెంకటేష్‌, మండల పరిషత్‌ అధ్యక్షురాలు గాడి కాసు, మాజీ జెడ్పీటీసీ సూర్యనారాయణ, రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగులాపల్లి రాంబాబు, మండల రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు సత్యారావు, మహిళా అధ్యక్షురాలు శ్యామల, లీగల్‌ సెల్‌ మండల అధ్యక్షుడు బొగ్గు చందు, పార్టీ మండల నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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