పండగ చేసుకున్నారు!

అనకాపల్లిలో రెండేళ్ల కూటమి పాలన ‘విజయోత్సవ’ సభ అట్టర్ ఫ్లాప్
వేదికపై అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులకు బదులు టీడీపీ, జనసేన నేతల హల్చల్
ప్రభుత్వ ఖర్చుతో కూటమి పార్టీల ప్రచారంపై జనం మండిపాటు
ప్రజాధనంతో
సాక్షి, అనకాపల్లి : జనం సొమ్ముతో జల్సాలు చేయడం..ప్రభుత్వ ఖర్చుతో పార్టీ ప్రచారం చేసుకోవడం కూటమి ప్రభుత్వానికి అలవాటుగా మారింది. అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ క్రీడా మైదానంలో బుధవారం నిర్వహించిన ‘రెండేళ్ల కూటమి పాలన విజయోత్సవ సభ’ ఇందుకు నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలిచింది. అధికారిక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా జరగాల్సిన ఈ సభ.. కాస్తా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీల సంయుక్త సమావేశాన్ని తలపించింది. ప్రభుత్వ నిధులతో నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు అధికార యంత్రాంగం అంతా పనులు పక్కనబెట్టి హాజరైంది. అయితే, వేదికపై ప్రొటోకాల్ ప్రకారం ఉండాల్సిన అధికారులు ఎక్కడా కనిపించలేదు. అధికారులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే కూర్చోవాల్సిన స్థానాల్లో టీడీపీ, జనసేన నియోజకవర్గ స్థాయి నేతలు, కార్యకర్తలు తిష్ట వేశారు. సభా ప్రాంగణమంతా ఆయా పార్టీల రాజకీయ జెండాలు దర్శనమిచ్చాయి. ఇది ప్రభుత్వ సభా? లేక కూటమి పార్టీల ఎన్నికల ప్రచార సభా? అర్థం కాక హాజరైన ప్రజలు తీవ్ర అయోమయానికి గురయ్యారు.
రూ. కోటి ప్రజాధనం లూటీ!
ఈ ఒక్క సభ పేరుతో టెంట్లు, కుర్చీలు, రవాణా, ప్రచారం అంటూ రూ. కోటి వరకు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు. ప్రజా సమస్యలను గాలికొదిలేసి, ప్రభుత్వ సొమ్ముతో పార్టీ ప్రచారం చేసు కోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అధికారులపై ‘జన సమీకరణ’ ఒత్తిడి
కూటమి నాయకులకు జనం నుంచి వస్తున్న వ్యతిరేకత ఈ సభతో స్పష్టమైంది. స్వచ్ఛందంగా ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా సభకు రాకపోవడంతో, జనాలను తరలించే బాధ్యతను బలవంతంగా అధికారుల నెత్తిన పెట్టారు. డ్వాక్రా మహిళలు, విలేజ్ అసిస్టెంట్లు, ప్రభుత్వ లబ్ధిదారులను ఎలాగైనా సభకు తీసుకురావాలంటూ అధికారులు, సిబ్బందిపై పైస్థాయి నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. రాకపోతే పథకాలు నిలిపివేస్తామనే హెచ్చరికలతో కొద్దిపాటి జనాన్ని తరలించినప్పటికీ, సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే కుర్చీలు ఖాళీఅయ్యాయి.
పాత ముచ్చట్లు.. మంత్రిగారి వింత ప్రకటనలు!
సభలో మాట్లాడిన వక్తలు ఎవరూ కూడా ఈ రెండేళ్లలో జిల్లాకు ఏం చేశారనేది చెప్పలేకపోయారు. గతంలో ఎప్పుడో వేసిన శంకుస్థాపనలపైనే మళ్లీ మళ్లీ పాత ముచ్చట్లు చెబుతుంటే జనం విసుగు చెందారు. ఇక జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి చేసిన ప్రకటనతో సభకు వచ్చిన వారంతా ముక్కున వేలేసుకున్నారు. జులైలో స్కూళ్లు తెరిచిన వెంటనే ‘తల్లికి వందనం’ పథకం కింద డబ్బులు వేస్తాం‘అని మంత్రిగారు మైకులో ఊదరగొట్టేసరికి ప్రజలు అవాక్కయ్యారు. ఇప్పటికే జూన్ దాటిపోతున్నా, అసలు పథకం అతీగతీ లేకపోగా, ఇప్పుడు జులై అంటూ మళ్లీ కొత్త పల్లవి అందుకోవడంపై మహిళలు మండిపడుతున్నారు. కూటమి నాయకుల హడావుడి, అధికారుల బానిసత్వం, ప్రజాధనం దుర్వినియోగం తప్ప.. అనకాపల్లి విజయోత్సవ సభలో ప్రజలకు దక్కిందేమీ లేదనేది ఈ సభతో తేలిపోయింది.
‘మత్స్యకార థీమ్’ కేటాయింపుపై ఆగ్రహం
కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలన ‘విజయోత్సవ సభ’ సందర్భంగా జిల్లాకు ‘ఫిషర్మెన్(మత్స్యకారులు) థీమ్’ కేటాయించడంపై స్థానిక మత్స్యకార సంఘాల నాయకులు, మత్స్యకార కుటుంబాలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నాయి. రెండేళ్ల పాలనలో మత్స్యకారులను ఘోరంగా మోసం చేసి, ఇప్పుడు ఏ ప్రాతిపదికన ఈ థీమ్ను కేటాయించారని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఏడాది జిల్లాలోని సుమారు 16,400 మంది మత్స్యకారులకు ‘మత్స్యకార భరోసా’ను పూర్తిగా ఎగనామం పెట్టారు. రెండో ఏడాది అరకొరగానే మత్స్యకార భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది కూడా కేవలం 13,661 కుటుంబాలకు మాత్రమే రూ.27.32 కోట్ల అరకొర సాయం అందించి చేతులు దులుపుకొన్నారని ఆరోపించారు.