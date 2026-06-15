సైబర్‌ నేరాలు, సోషల్‌ మీడియా కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి

తుమ్మపాల: ప్రస్తుతం సమాజంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు, సోషల్ మీడియా వేదికగా జరిగే అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిందితులను త్వరితగతిన పట్టుకోవాలని ఎీస్పీ తుహిన్ సిన్హా ఆదేశించారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో బుధవారం జిల్లా స్థాయి నెలవారీ నేర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దర్యాప్తులో ఉన్న కేసుల్లో అధికారులు తీసుకోవాల్సిన తదుపరి చర్యలు, చట్టపరమైన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మహిళలపై జరిగే దాడులు, అత్యాచారాలు, పోక్సో చట్టం కింద నమోదైన కేసుల్లో దర్యాప్తు అత్యంత పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా చేపాట్టాలన్నారు. ఇటువంటి కేసుల్లో 60 నుంచి 90 రోజుల కాలపరిమితి లోపు చార్జ్షీట్ దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలపై జరిగే దౌర్జన్యాల కేసుల దర్యాప్తులో ఎటువంటి ఆలస్యం వహించొద్దని, చట్ట ప్రకారం నిర్ణీత గడువులోగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి బాధితులకు న్యాయం చేయాలన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసులను సంవత్సరం వారీగా, కారణాల వారీగా విశ్లేషించి, వాటిని త్వరితగతిన ముగించాలన్నారు. ఈ ఏడాది జనవరి 1, 2026 నుంచి ఈ నెల 5 వరకు జిల్లాలో జరిగిన దొంగతనాలు, రికవరీ, ఇతర ఆస్తి సంబంధిత నేరాలపై ఆరా తీశారు. రాత్రి వేళల్లో గస్తీ ముమ్మరం చేయాలని, పాత నేరస్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలన్నారు.
సాంకేతికతను వినియోగించి నేరాల నియంత్రణలో ఐటీ కోర్ టీమ్ కీలక పాత్ర పోషించాలని, కేసుల డేటాను నిరంతరం అప్డేట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ సేవలు అందిస్తూ, జిల్లాను నేరరహిత జిల్లాగా మార్చడానికి ప్రతి ఒక్క అధికారి బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలన్నారు. అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం, పరవాడ డీఎస్పీలు ఎం.శ్రావణి, పి.శ్రీనివాసరావు, బి.మోహనరావు, ఎస్బీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ డీఎస్పీ జీఆర్ఆర్.మోహన్, మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ డీఎస్పీ ఇ.శ్రీనివాసులు, ఏఆర్ డీఎస్పీ కె.రవికుమార్, ఏవో సీహెచ్.తిలక్ బాబు, సీఐలు బాలసూర్యారావు, లక్ష్మి, అశోక్కుమార్, శ్రీనివాసరావు, సతీష్, మన్మథరావు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.