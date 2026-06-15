ఆరోగ్యకర జీవనానికి యోగా అవసరం

నక్కపల్లి : ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి యోగా ఎంతో అవసరమని రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, జిల్లా కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ అన్నారు. ఈనెల 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బుధవారం ఉపమాక వేంకటేశ్వర స్వామి ఆవరణలో సామూహిక యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సచివాలయ సిబ్బంది, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల సిబ్బందితో కలసి యోగాసనాలు వేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం యోగాకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్లో ప్రత్యేకంగా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు యోగా నేర్పించడం జరుగుతోందన్నారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా ప్రత్యేక యోగా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతోందన్నారు. యోగాతో మానసిక ప్రశాంతత, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ఒత్తిడి జయించడం వంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ యోగా చేయవచ్చన్నారు. యోగాపై ప్రజలు పూర్తి అవగాహన కల్పించడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ పాటిల్, నర్సీపట్నం డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కె. వెంకటేష్ పాల్గొన్నారు.