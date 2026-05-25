వడదెబ్బతో ఇద్దరు మృతి

బుచ్చెయ్యపేట/ఎస్.రాయవరం: జిల్లాలో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బకు గురై ఆదివారం ఇద్దరు మృతి చెందారు. బుచ్చెయ్యపేట మండలం వడ్డాదిలో ఆటోడ్రైవర్, ఎస్.రాయవరం మండలం అడ్డురోడ్డు బస్టాప్ వద్ద గుర్తుతెలియని యాచకుడు మరణించారు. వడ్డాదికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సయ్యపురెడ్డి కొండబాబు(49) ఎప్పటిలాగే ఆదివారం ఆటో నడిపాడు. ఎండ తీవ్రతను తట్టుకోలేక వడదెబ్బకు గురై ఆటోలోనే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. స్థానిక ఆటో డ్రైవర్లు కొండబాబుకు సపర్యలు చేసి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఇంటి వద్ద కొండబాబు మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఇతనికి భార్య సుజాత, దివ్యాంగుడైన కుమారుడు,వివాహమైన కుమార్తె ఉన్నారు. కొండబాబు కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరారు. ఎస్.రాయవరం మండలం అడ్డురోడ్డు జంక్షన్లో ఎండతీవ్రత తట్టుకోలేక ఓ గుర్తుతెలియని యాచకుడు మృతి చెందాడు. ఈ వ్యక్తి కొన్ని రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో భిక్షాటన చేస్తున్నాడని, మృతుడి వివరాలు తెలియలేదని, దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేశామని వీఆర్వో నూకరాజు తెలిపారు.
యాచకుడు మృతదేహం
కొండబాబు(ఫైల్)