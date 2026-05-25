వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల తాండవ జలాశయంలో నీటి లభ్యత తగ్గి ఏటా పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. ఏలేరు నుంచి గోదావరి జలాలను తరలించి తాండవ ఆయకట్టు కింద ఉన్న సుమారు 51,465 ఎకరాలను కాపాడేందుకు, కొత్త ఆయకట్టుకు సాగునీరిచ్చేందుకు గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఎత్తిపోతలప పథకంపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చూపడంతో అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల రైతాంగంలో తీవ్రఅసంతృప్తి, ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
పథకం పూర్తయితే మరో 5,600 ఎకరాలకు నీరు గత వైఎస్సార్సీసీ ప్రభుత్వంలో శ్రీకారం రూ.470 కోట్లు కేటాయించిన వైఎస్ జగన్ సర్కార్ పూర్తిగా విస్మరించిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
ఏలేరు–తాండవ
ఎత్తిపోతల పథకంపై
నర్సీపట్నం: ఏలేరు, తాండవ ఎత్తిపోతల పథకంపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుతీరి రెండున్నరేళ్లు కావస్తున్నా ఈ పథకంపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దీంతో ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తాండవ ప్రాజెక్టును 4,400 ఎంసీఎఫ్టీల నిల్వ సామర్థ్యంతో 1977లో నిర్మించారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వై.ఎస్.రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో రూ.50 కోట్లతో కాలువలు, జలాశయం ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టారు. మాజీ సీఎం వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి ఒక అడుగు ముందుకేసి 68 కిలోమీటర్ల మేర ఏలేరు కాలువ లైనింగ్ను ఆధునికీకరించి ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా రెండు పంటలకు సమృద్ధిగా నీరందించేందుకు రూ.470.05 కోట్లు కేటాయించారు. ఏలేరు ఇంజినీరింగ్ విభాగం సర్వే పూర్తి చేసింది. కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు చేపట్టడం ఆలస్యమైంది. ఇంతలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు రావడంతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. 20 శాతం పనులు పూర్తి కాని ప్రాజెక్టు వివరాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్న ఇంజినీరింగ్ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్స్ పంపించారు. అనంతరం పథకం నిర్మాణంపై కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
కొత్తగా 5,600 ఎకరాలకు లబ్ధి
ఏలేరు–తాండవ అనుసంధాన ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఎక్కడ ఏ పనులు చేపట్టాలో అంచనాకు వచ్చేందుకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేపట్టారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అదనంగా 5,600 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలోని ప్రస్తుతం ఆరు మండలాల్లోని 77 గ్రామాల్లో సుమారు 51,467 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. అయితే శివారు ప్రాంతాలకు పూర్తి స్థాయిలో నీరు అందడం లేదు. శివారు గ్రామాలకు నీరందడంతో పాటు అదనంగా కొత్తగా 5,600 వేల ఎకరాలకు సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఈ ప్రాజెక్టుకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందుకోసం ఏలేరు ఎడమ కాలువపై నాలుగుచోట్ల ఎత్తిపోతల పథకాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొదటి ఎత్తిపోతల ద్వారా కోటనందూరు వరకూ 135 రోజులు, రెండవ ఎత్తిపోతల ద్వారా గొలుగొండపేట ప్రాంతానికి 135 రోజులు, మూడో ఎత్తిపోతల ద్వారా తాండవ కాలువకు 135 రోజులు, నాల్గో ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా గునిపూడి నుంచి తాండవ జలాశయానికి 90 రోజుల పాటు 200 క్యూసెక్కుల చొప్పున నీరు అందించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు. అదే విధంగా ఏలేరు కాలువలో 68 కిలోమీటర్ల వరకు ఆధునికీకరణ, చింతలూరు వద్ద 1,100 ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు 135 రోజుల పాటు 25 క్యూసెక్కుల నీరు, అచ్చంపేట వద్ద 2,100 ఎకరాలకు 25 క్యూసెక్కుల చొప్పున 135 రోజులపాటు 0.238 టీఎంసీల నీరు, ములపూడి ప్రాంతానికి 2400 ఎకరాలకు 25 క్యూసెక్కుల చొప్పున 135 రోజుల పాటు 0.292 టీఎంసీల నీరు అందించేందుకు ప్రతిపాదించారు. ప్రభుత్వం మారడంతో ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి.