లేకపోతే ఎలా..?

May 25 2026 1:46 AM | Updated on May 25 2026 1:46 AM

రోగుల తీవ్ర ఇబ్బంది

బయట కొనుగోలు చేస్తున్న వైనం

ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లినా తప్పని ఆర్థిక భారం

చంద్రబాబు సర్కార్‌లో పేదలకు

అందని వైద్యం

ఆ మాత్రం కూడా

తంలో 614 రకాల మందులు ఉండగా, ప్రస్తుతం 375 రకాల మందులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం. కేంద్ర కొనుగోలు విధానం ద్వారా మందులు సెంట్రల్‌ నిల్వ కేంద్రానికి చేరి, అక్కడి నుంచి ఆస్పత్రులకు పంపిణీ జరుగుతుంది. అయితే సరఫరాలో ఆలస్యం కారణంగా నిల్వలు తగ్గిపోయాయని చెబుతున్నారు. విజయవాడ నుంచి సరఫరా రావడం లేదని అధికారులు అంటున్నారని రోగులు చెబుతున్నారు. గ్లౌజులు, సూదిమందుల కొరత కూడా తీవ్రంగా ఉంది.

నిత్యం రద్దీ : కేజీహెచ్‌కు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి, అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా రోగులు వస్తుంటారు. ఉచిత వైద్యం ఆశతో రోగుల రద్దీ పెరుగుతోంది. కానీ మందులు అందకపోవడంతో నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. కొన్ని మందులు పూర్తిగా లేకపోవడంతో తర్వాత రండి అనే సమాధానమే వస్తోంది. గాయాల చికిత్సకు అవసరమైన సామగ్రి కూడా కొరతగా ఉంది. ముఖ్యంగా మధుమే హం, మూర్ఛ, రక్తహీనత, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల మందులు, యాంటీబయాటిక్స్‌ వంటి కీలక మందులు తక్కువగా ఉన్నాయి. క్యాన్సర్‌ చికిత్స మందులు కూడా పూర్తిగా అందుబాటులో లేవని సమాచారం.

గ్లౌజులు లేకుండానే ఆపరేషన్లు

మొత్తం 15 ఆపరేషన్‌ థియేటర్లు ఉండగా.. ఆపరేషన్లు సమయంలో వైద్యులు,ఇతర సిబ్బంది తప్పని సరిగా గ్లౌజ్‌లు వాడ వలసి ఉంది. రోజుకు 1200 గ్లౌజులు ఉండాలి, కాని 100 సెట్లు మించి ఉండడం లేదు. ఒక్కోసారి గ్లౌజులు లేకుండా ఆపరేషన్లు చేయవలసి వస్తోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

మందుల కౌంటర్ల వద్ద క్యూ

మందుల కోసం కౌంటర్ల వద్ద భారీ రద్దీ కొనసాగుతోంది. రోజుకు వేల సంఖ్యలో రోగులు వస్తుండగా, అవసరమైన మందులు పూర్తిగా అందకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ వైద్యసంస్థగా పేరొందిన కేజీహెచ్‌లో మందుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. కొన్ని రోజులుగా మందులు, గ్లౌజులు, సూదిమందులు అందుబాటులో లేక రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆస్పత్రిలో కనీస సౌకర్యాలు కానరాకపోవడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. రోగులకు వైద్యులు సూచించిన మందులు బయట కొనుక్కోవల్సిన దుస్థితి నెలకుంది. గతంలో నెలరోజులకు సరిపడే మందులు ఇచ్చేవారు, ఇప్పుడు వారం రోజులకు సరిపడే మందులే ఇస్తున్నారు. నిల్వలు లేకపోవడంతో మేమేం చేయలేమని సిబ్బంది చేతులెత్తేస్తున్నారు. – మహారాణిపేట

