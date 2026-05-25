నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలి

నక్కపల్లి: ఈదురుగాలుల వల్ల నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రకార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. ముకుందరాజుపేట, రమణయ్యపేట, జగన్నాథపురం, దోసలపాడు, చీడిక, డొంకాడ , సీతానగరం తదితర గ్రామాల్లో దెబ్బతిన్న మామిడి, బొప్పాయి, కొబ్బరి, అరటి పంటలను, పలు గ్రామాల్లో పాడైన ఇళ్లను ఆదివారం ఆయన పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా మాట్లాడుతూ శనివారం వీచిన ఈదురు గాలుల వల్ల నష్టపోయిన రైతుల్లో ఎక్కువ మంది రెండు, మూడు ఎకరాలు కలిగిన వారేనని చెప్పారు. గ్రామాలు, పొలాల్లో తెగిపోయిన విద్యుత్లైన్లు, విరిగిపడిన స్తంభాలను వెంటనే సరిచేసి విద్యుత్సరఫరా పునరుద్ధరించాలన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి నష్టపోయిన ఇళ్లకు, పంటలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని, వ్యవసాయరుణాలను మాఫీ చేయాలని కోరారు.ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు గొర్ల గోవిందరావు, ఎంపీటీసీలు వెల్లంకి కాసుబాబు, పక్కుర్తి రమణ, నాయకులు వియ్యపు శ్రీను, కరణం ఈశ్వరరావు,గండేపల్లి ప్రకాశరావు,కర్రిశ్రీను సాదిరెడ్డి శ్రీను పాల్గొన్నారు.
రూ.50 లక్షల చొప్పున
ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలి
అనకాపల్లి: జిల్లాలో గాలివాన బీభత్సానికి పాయకరావుపేట, నక్కపల్లి మండలాల్లో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దురదృష్టకరం, మృతుల కుటుంబాలకు రూ.50 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించాలని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి.కోటేశ్వరరావు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో కోరారు. జిల్లాలో మామిడి, అరటి, తమలపాకు, కొబ్బరి తోటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిని, రైతులకు నష్టం జరిగిందన్నారు. పంట నష్టాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అంచనా వేసి రైతులను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని కోరారు.దెబ్బతిన్న విద్యుత్ లైన్లను బాగుచేసి, గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించాలని కోరారు.
