29న సింహగిరిపై స్వాతీ నక్షత్ర హోమం

● 30న నృసింహ జయంతి
● ఘనంగా ఏర్పాట్లు
● ఆలయ ఈవో వెంకటరావు
సింహాచలం: సింహగిరిపై ఈ నెల 29న స్వాతీ నక్షత్ర హోమాన్ని, 30న శ్రీనృసింహ జయంతిని వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు. లోకకల్యాణార్థం ఉత్తర రాజగోపురం ఎదురుగా ఉన్న వార్షిక కల్యాణ ప్రాంగణంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ హోమం జరగనుంది. రూ. 2500 టికెట్ కొనుగోలు చేసి సుమారు 500 మంది వరకు ఉభయదాతలు ఇందులో పాల్గొనవచ్చని, టికెట్లు ఈ నెల 27 సాయంత్రం వరకు ఆన్లైన్, వాట్సాప్, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
ఉభయదాతలకు స్వామివారి యంత్రం, లడ్డు, శేషవస్త్రాలు, ప్రసాదం అందిస్తామన్నారు. ప్రధానార్చకులు గొడవర్తి శ్రీనివాసాచార్యులు, కరి సీతారామాచార్యులు మాట్లాడుతూ.. 29న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుప్రభాతసేవ, 4 గంటలకు ఆరాధన ఉంటాయన్నారు. ఉదయం 6 గంటలకే ఉభయదాతలకు లఘు దర్శనం కల్పించి యాగశాలకు తరలిస్తామని, 8 గంటల నుంచి హోమం ప్రారంభమై, 10 గంటలకు పూర్ణాహుతి జరుగుతుందని వివరించారు. అలాగే 30న సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనాలు పూర్తి చేసి అంతరాలయంలో నృసింహ జయంతి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. నృసింహస్వామిని పూజిస్తే మృత్యు భయం, శని ప్రభావం తొలగిపోతాయని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ఈఈ రాంబాబు, ఏఈవో పిల్లా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు.