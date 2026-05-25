యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్‌ ప్రశాంతం

మహారాణిపేట(విశాఖ): విశాఖ జిల్లాలో ఆదివారం నిర్వహించిన యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష–2026 ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మొత్తం 17 పరీక్షా కేంద్రాల్లో రెండు సెషన్లలో జరిగిన ఈ పరీక్షకు జిల్లా యంత్రాంగం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది. మొత్తం 7,763 మంది అభ్యర్థులకు గాను ఉదయం సెషన్లో 4,755 మంది (61.25 శాతం), మధ్యాహ్నం సెషన్లో 4,696 మంది (60.49 శాతం) హాజరయ్యారు. పరీక్షల నిర్వహణ తీరును జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. అభిషిక్త్ కిశోర్, జాయింట్ కలెక్టర్ గొబ్బిళ్ల విద్యాధరి స్వయంగా పరిశీలించారు. మద్దిలపాలెంలోని వీఎస్ కళాశాల, ఎంవీపీ పరిధిలోని గాయత్రి విద్యా కళాశాల కేంద్రాలను వారు సందర్శించి, అభ్యర్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పరీక్షలు పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.