ఏలేరు–తాండవ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పూర్తిచేయాలి. గత వెఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అడుగులు పడినప్పటికీ, కూటమి ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. రైతుల సంక్షేమాన్ని విస్మరించడం సరికాదు. అవసరమైన నిధులు కేటాయించి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేయాలి. ఈ పథకం పూర్తయితే రెండు జిల్లాలు సస్యశ్యామలమవుతాయి. పథకాన్ని పూర్తి చేసి తాండవ జలాశయం ఆయకట్టు రైతుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చాలి.
– బి.నాయుడు, వెన్నలపాలెం,
నాతవరం మండలం
అన్నదాతలకు మేలు
ఏలేరు–తాండవ ఎత్తిపోతల పథకంతో అన్నదాతలకు మేలు జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం జలాశయం నుంచి శివారు ప్రాంతాలకు సాగునీరు అందక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వర్షాధారం మీద జలాశయం ఆధారపడింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఒక్కో సారి జలాశయంలో ఆశించిన స్థాయిలో నీటి నిల్వలు ఉండక సాగునీరు అందడం లేదు. ఎత్తిపోతల పథకం పూర్తయితే వర్షాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. తాండవ ఎత్తిపోతల పథకం పనులను చేపట్టి రైతులను ఆదుకోవాలి.
– తాతాజీ, రైతు, మెట్టపాలెం