కశింకోట: మండలంలోని కొత్తపల్లి గ్రామం పొలాల్లో విద్యుత్షాక్తో ఆదివారం ఓ రైతు మృతిచెందాడు. ఎస్ఐ కె.లక్ష్మణరావు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కొత్తపల్లికి చెందిన సుంకర నూకరాజు (47) సమీపంలోని పొలం గట్టుపై గడ్డి కోసేందుకు వెళ్లాడు. గడ్డి కోస్తుండగా.. మోటారుకు విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు గట్టుమీదుగా వేసిన వైరుకు కొడవలి తగిలి షాక్కు గురయ్యాడు. భర్త కనిపించకపోవడంతో నూకరాజు భార్య లక్ష్మి పొలాల్లో గాలించింది.పొలంగట్టుపై అచేతనంగా పడిఉన్న భర్తను గమనించి, విద్యుత్ లైన్మెన్కు సమాచారమిచ్చింది. విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసిన అనంతరం పరిశీలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించినట్టు ఎస్ఐ తెలిపారు.