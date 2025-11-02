వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఒకరు మృతి, మరొకరికి గాయాలు
నక్కపల్లి: మండలంలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఒకరు మరణించగా మరొకరు తీవ్రగాయాలై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఎస్ఐ సన్నిబాబు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. చినరామభద్రపురం గ్రామానికి చెందిన అన్నె చిరంజీవి (31) గ్రామంలో నాలుగు రోజుల క్రితం నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటి వద్ద పని చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ ప్లాస్టరింగ్ కోసం వేసిన తాత్కాలిక నిచ్చెన పైనుంచి పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇతన్ని తుని మమత ఆస్పత్రిలో చికిత్స కోసం చేర్పించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం కాకినాడ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం సాయంత్రం మరణించాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎ్స్ఐ తెలిపారు. అదేవిధంగా పాయకరావుపేట మండలం పెదరామభద్రపురం గ్రామానికి చెందిన కూరపాటి రాజేష్ అనే వ్యక్తి ఆటోలో కూల్డ్రింక్స్ తీసుకుని పాయకరావుపేట నుంచి వేంపాడు వెళ్లేందుకు వేంపాడు జంక్షన్లో యూటర్న్ తీసుకుంటుండగా తుని వైపు వెళ్తున్న లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇతన్ని మెరుగైన వైద్యం కోసం తుని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. కేసు నమోదు చేసినట్టు ఎస్ఐ తెలిపారు.