రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలి
అనకాపల్లి టౌన్: మోంథా తుఫాన్ వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణమే నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు. మండలంలోని తుమ్మపాల వెంకుపాలెం ప్రాంతాల్లోని నీట మునిగిన పొలాలను శనివారం ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని వేలాది ఎకరాల పంట నష్టం జరిగిందన్నారు. తుమ్మపాల వ్యవసాయాధికారులు పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయడం, వాటిని నమోదు చేయడంలో అలసత్యం వహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మండలంలోని సీతానగరం, తగరంపూడి, ఊడేరు, దిబ్బపాలెం, సుందరయ్యపేట, శంకరం, గొలగాం గ్రామాల్లో అత్యధికంగా వరి, కూరగాయల పంటలు నీటమునిగాయని చెప్పారు. బొజ్జన్న కొండ నుంచి ఆవఖండం వైపు వెళ్లే కాలువకు రూ.కోటి వెచ్చించి అరకొరగా పూడికతీత పనులు చేశారని, దీనివల్ల చాలా ఎకరాలు నీటమునిగాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కె. లోకనాథం, జిల్లా కార్యదర్శి గంటా శ్రీరాం, ఎ.రాజు, నూకునాయుడు పాల్గొన్నారు.