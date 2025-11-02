చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై నిరంతర పరిశీలన
శంకరంలో పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన
కలెక్టరు విజయ కృష్ణన్
తుమ్మపాల: ప్రతి లబ్ధిదారుకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు సక్రమంగా అందించాలని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ తెలిపారు. మండలంలోని శంకరం గ్రామంలో ఆమె లబ్ధిదారుల ఇంటికి వెళ్లి పింఛన్లు అందించారు. వారి యోగక్షేమాలతోపాటు పింఛన్ల పంపిణీ విధానంపై అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి చిన్నారులతో మాట్లాడారు. చిన్నారులకు ఎనీమియా రాకుండా పౌష్టికాహారం సక్రమంగా అందించాలని, వారి ఆరోగ్యం నిరంతరం పరిశీలించాలన్నారు. బరువు తక్కువ గల చిన్నారులకు అదనపు పౌష్టికాహారం అందించాలన్నారు.