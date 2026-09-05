కారు ఢీకొని వ్యక్తి మృతి

నక్కపల్లి: జాతీయ రహదారిపై గొడిచర్ల సమీపంలో ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమా దంలో వ్యక్తి దుర్మరణం పాలయ్యాడు. సీఐ జె.మురళి తెలిపిన వివ రాల ప్రకారం గొడిచరర్ల గ్రామానికి చెందిన బొట్టా సోమరాజు(38) దానయ్యపేట హేచ రీలో కూలి పని ముగించుకుని బైక్పై ఇంటికి వస్తుండగా తుని నుంచి నక్కపల్లి వైపు వెళ్తున్న కారు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బొట్టా సోమరాజు తీవ్రంగా గాయపడి సంఘటన స్థలంలోనే మరణించాడు. కారుడ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా మితిమీరిన వేగంతో నడిపి బైక్ను ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు సీఐ తెలిపారు. మృతుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.