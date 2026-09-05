నిన్న గలగల... నేడు సడి లేక...

నిలిచిపోయిన పోలవరం జలాలు
తాళ్లపాలెం సంత వద్ద ముందుకు కదలని వైనం
ఏలేరు కాలువ అనుసంధాన ప్రాంతం ఎత్తుగా ఉండడంతో పారని నీళ్లు
కశింకోట: మండలంలోని తాళ్లపాలెం సంత వరకు వచ్చిన పోలవరం ఎడమ కాలువ జలాలు అక్కడి నుంచి ఆదివారం వరకు ముందుకు కదలడం లేదు. జలాలు ఇక్కడకు వచ్చి ఆదివారానికి మూడు రోజులు అవుతున్నా విశాఖకు వెళ్లడానికి ముందుకు సాగడం లేదు. పోలవరం ఎడమ కాలువ దిగువకు ఉండడం, దీన్ని ఇక్కడ అనుసంధానించే ఏలేరు కాలువ ఎత్తుగా ఉండడం ఈ పరిస్థితికి కారణం. దీంతో ఏలేరు కాలువలో నీరు ముందుకు వెళ్లకుండా పోలవరం కాలువలోకి చేరి వెనుకకు వెళుతోంది. దీంతో ఇక్కడ రెండు కాలువల అనుసంధాన ప్రాంతంలో అడ్డుకట్ట వేసి నిలిపివేశారు. పోలవరం కాలువలో నీరు గత శుక్రవారం రాత్రి ఇక్కడకు చేరుకున్నది. అయితే ఏలేరు కాలువ ఎత్తుగా ఉండడంతో ఇప్పటి వరకు ముందుకు వెళ్లని పరిస్థితి ఉండడంతో నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు నీటిని ఎలా తరలించాలా? అనే విషయమై ఆదివారం తర్జన భర్జనలు పడ్డారు. పురుషోత్తపట్నం నుంచి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా వస్తున్న పోలవరం నీరు విశాఖకు తాగునీరు, పరిశ్రమలకు నీటి కోసం వెళ్లాలంటే విశాఖకు ఇప్పటి వరకు నీరు తరలిస్తున్న ఏలేరు కాలువలో సిల్డు (పూడిక) తొలగించి లోతు చేయాల్సి ఉంది. అది ఎంత వరకు తొలగించాలనేది పనులు చేపడితే తప్ప తెలియని పరిస్థితి. ఇందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపడితే మూడు రోజుల వరకు సమయం పట్ట వచ్చునని, ఇంకా అంతకు మించి పట్టవచ్చునని అధికారులు అంటున్నారు. సుమారు నాలుగు అడుగుల లోతు వరకు సిల్డు తీయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే పోలవరం కాలువలో కూడా ఇంకా హెచ్చు స్థాయిలో నీరు చేరాల్సి ఉంది. అప్పట్లోగా తాళ్లపాలెం వద్ద నుంచి పోలవరం జలాలు విశాఖకు తరలి వెళ్లే అవకాశం లేదని సమాచారం. ప్రస్తుతం కాలువలో 5 అడుగుల లోతు వరకు నీరు చేరింది. పోలవరం కాలువ నుంచి నీరు వెళ్లే అవకాశం లేకపోవడంతో యధావిధిగా ఏలేరు కాలువ నుంచి విశాఖకు నీటిని తరలిస్తున్నారు. పోలవరం నీటిపారుదల శాఖ ఈఈలు గణేష్ రామకృష్ణ, లక్ష్మణరావు, ఏఈలు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.