కరువు సహాయక చర్యలు తక్షణం చేపట్టాలి

దేవరాపల్లి: అనకాపల్లి జిల్లాను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించి, తక్షణమే కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. కోటేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు. దేవరాపల్లిలో సీపీఎం మండల స్థాయి విస్త్రృత స్థాయి సమావేశాన్ని మండల కార్యదర్శి బి.టి.దొర అధ్యక్షతన ఆదివారం నిర్వహించారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల ప్రభావం ఖరీఫ్ సీజన్పై పడిందన్నారు. రైతులు తీవ్ర వ్యయ ప్రయాసల నడుమ వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి సిద్ధం చేసిన వరి నారుమడులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయన్నారు. ఇకపై వర్షాలు కురిసినా ఇప్పటికే అదును దాటిపోవడంతో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టిన అన్నదాతలు అప్పు తీర్చే దారి కనబడక ఆరిఙ్ధక ఇబ్బందులతో ఆందోళనలో ఉన్నారన్నారు. పంట రుణాలు మాఫీ చేసి ఆదుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే జిల్లాలో క్షేత్ర స్థాయిలో పంట నష్టాలను పరిశీలించి రైతులకు నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని కోరారు. రైతులతో పాటు వ్యవసాయ పనులు సాగు ఉపాధి కోల్పోయిన వ్యవసాయ కూలీలకు వీబీజీరామ్జీ పథకం ద్వారా విస్త్రృతంగా పనులు కల్పించాలని ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని కోరారు. కురువు ప్రత్యేక సహాయక చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు రైతులకు తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించి, రైతు కూలీలను సైతం ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు డి.వెంకన్న, టి.శంకర్, బి.నాగేశ్వరరావు, జె.పోతురాజు, ఎం. ఎర్రునాయుడు, జె.ఈశ్వరరావు, వి.దొంగబాబు, కె.సన్యాసినాయుడు, జె. దేముడు, జె. ఈశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.