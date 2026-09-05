 కరువు సహాయక చర్యలు తక్షణం చేపట్టాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కరువు సహాయక చర్యలు తక్షణం చేపట్టాలి

Sep 7 2026 12:39 AM | Updated on Sep 7 2026 12:39 AM

● పంట రుణాలు మాఫీ చేయాలి ● సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి కోటేశ్వరరావు డిమాండ్‌

దేవరాపల్లి: అనకాపల్లి జిల్లాను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించి, తక్షణమే కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి. కోటేశ్వరరావు డిమాండ్‌ చేశారు. దేవరాపల్లిలో సీపీఎం మండల స్థాయి విస్త్రృత స్థాయి సమావేశాన్ని మండల కార్యదర్శి బి.టి.దొర అధ్యక్షతన ఆదివారం నిర్వహించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల ప్రభావం ఖరీఫ్‌ సీజన్‌పై పడిందన్నారు. రైతులు తీవ్ర వ్యయ ప్రయాసల నడుమ వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి సిద్ధం చేసిన వరి నారుమడులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయన్నారు. ఇకపై వర్షాలు కురిసినా ఇప్పటికే అదును దాటిపోవడంతో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టిన అన్నదాతలు అప్పు తీర్చే దారి కనబడక ఆరిఙ్ధక ఇబ్బందులతో ఆందోళనలో ఉన్నారన్నారు. పంట రుణాలు మాఫీ చేసి ఆదుకోవాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే జిల్లాలో క్షేత్ర స్థాయిలో పంట నష్టాలను పరిశీలించి రైతులకు నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని కోరారు. రైతులతో పాటు వ్యవసాయ పనులు సాగు ఉపాధి కోల్పోయిన వ్యవసాయ కూలీలకు వీబీజీరామ్‌జీ పథకం ద్వారా విస్త్రృతంగా పనులు కల్పించాలని ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని కోరారు. కురువు ప్రత్యేక సహాయక చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు రైతులకు తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించి, రైతు కూలీలను సైతం ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు డి.వెంకన్న, టి.శంకర్‌, బి.నాగేశ్వరరావు, జె.పోతురాజు, ఎం. ఎర్రునాయుడు, జె.ఈశ్వరరావు, వి.దొంగబాబు, కె.సన్యాసినాయుడు, జె. దేముడు, జె. ఈశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 2

ఘనంగా ‘మండాడి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : రహదారిపై బైఠాయించి సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన (ఫొటోలు)
photo 4

నిర్మాతల మండలి ఎన్నికలు..ఓటేసిన టాలీవుడ్‌ సెలెబ్రెటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 06 -సెప్టెంబర్ 12)

Video

View all
Folk Dancer Madhuri Rathod Letter Viral 1
Video_icon

నా చావుకు కారణం ఆ ముగ్గురే.! మాధురి రాథోడ్ లేఖ వైరల్..
Heavy Building Collapsed In New Delhi 2
Video_icon

కుప్పకూలిన భారీ భవనం.. శిథిలాల కింద 50 మంది విద్యార్థులు..?
RK Roja Strong Warning To Chandrababu 3
Video_icon

ఎవడికీ భయపడాల్సిన పని లేదు... చంద్రబాబుకు రోజా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh 4
Video_icon

హే మిస్టర్.. దమ్ముంటే CBI ఎంక్వైరీ వేయ్..
20-Year-Old Cleans Polluted River Alone 5
Video_icon

ఒక్కడే ఒక సైన్యంలా.. కలుషిత నదికి ప్రాణం పోస్తున్న యువకుడు..!
Advertisement
 