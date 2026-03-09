వెన్నుపోటు ప్రభుత్వానికి చరమగీతం పాడదాం

స్థానిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ జెండా ఎగరాలి
వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు పిలుపు
పాడేరు క్యాంప్ కార్యాలయంలో పార్టీ జిల్లా స్థాయి సమావేశం
పాడేరు: రాష్ట్రంలో వెన్నుపోటు ప్రభుత్వానికి చరమగీతం పాడే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయని, ఇందుకు రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ద్వారా నాంది పలకాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్య్సరాస విశ్వేశ్వరరాజు పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విశ్వేశ్వరరాజు మాట్లాడుతూ గిరిజన ప్రాంతంలో రెండున్నరేళ్లలో వెన్నుపోటు పాలనలో ఒరిగింది శూన్యమన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని పథకాలకు పేర్లు మార్చి తామేదో కొత్త పథకాలు ప్రవేశపెట్టినట్లు గొప్పల చెప్పుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కూట మి పాలన వైఫల్యాలు, అవినీతి, అక్రమాలు, రెడ్బుక్ రాజ్యాంగంపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు జరిగినా కూటమి అభ్యర్థులు, మద్దతుదారులను చిత్తుగా ఓడించి, ఉనికి లేకుండా చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు టికెట్లు ఎవరికి కేటాయించిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల విజయానికి పార్టీ శ్రేణులంతా ఐక్యంగా పని చేయాలన్నారు.
●అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం మాట్లాడుతూ ఏజెన్సీలో వైఎస్సార్సీపీ పటిష్టంగా ఉందని, ఏ ఎన్నికలు వచ్చిన పార్టీ అభ్యర్థులే గెలుస్తున్నారని, దీంతో గిరిజన సమాజంపై కూటమి ప్రభుత్వం కక్షసాధింపు చర్యలకు పూనుకుంటోందని ఆరోపించారు. రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ కోసం కష్టపడి పని చేస్తున్న గెలుపు గుర్రాలకే టికెట్ల కేటాయింపు ఉంటుందన్నారు. టికెట్లు రాలేదని నిరుత్సాహం పడకుండా అభ్యర్థుల విజయానికి మిగతా నాయకులంతా కృషి చేస్తే రానున్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి సముచిత స్థానం ఉంటుందన్నారు.
●జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర మాట్లాడుతూ ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడవడం సీఎం చంద్రబాబుకు కొత్త కాదన్నారు. ఆయన హయాంలో ప్రచార ఆర్భాటం తప్ప, రాష్ట్ర ప్రజలకు చేసిందేమి లేదన్నారు. కూటమి పాలనలో అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయాయన్నారు. సంపద సృష్టిస్తానని అధికారంలోకి వచ్చి ప్రభుత్వం రంగ సంస్థలను బలోపేతం చేయకుండా ప్రజలు, సంస్థలు, పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి విరాళాలు అడగడం సిగ్గు చేటన్నారు. సంపద సృష్టించడం అంటే చంద్రబాబు దృష్టిలో అధిక సంతానం కలిగి ఉండటం అని, అందుకే ఏ బహిరంగ సభకు వెళ్లినా అవే మాటలు చెబుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. రానున్న ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ఆండ్ కో ఎన్ని కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేసినా వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్నారు. పార్టీ శ్రేణులంతా ఏకతాటిపై ఉండి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్ధుల గెలుపుకోసం శక్తివంచన లేకుండా పని చేయాలన్నారు.
●మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ ఈసీఈ మెంబర్ పసుపులేటి బాలరాజు, మాజీ ఎంపీ గొడ్డేటి మాధవి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షురాలు కొట్టగుళ్లి భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ ఈసీఈ మెంబర్ చెట్టి ఫాల్గుణ, అరకు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు చింతలపూడి వెంకట్రామయ్య, నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు ఏడువాక సత్యారావు మాట్లాడుతూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అవలంబించాల్సిన వ్యూహాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వెన్నుపోటు ప్రభుత్వ మోసాలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు, తదితర అంశాలపై పార్టీ శ్రేణులకు క్షుణ్ణంగా అవగాహన కల్పించారు. అనంతరం వెన్నుపోటు పార్టీ.. వెన్నుపోటు పాలన బుక్లెట్లను విడుదల చేశారు. పార్టీ జిల్లా క్యాడర్కు ఐడీ కార్డులను అందజేశారు. ఈ సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి తెడబారికి సురేష్కుమార్, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు కురుసా పార్వతమ్మ, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు సీదరి మంగ్లన్న దొర, వంజరి సీతారం నాయుడు, పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గంపరాయి దిలీప్కుమార్, బత్తిరి రవిప్రసాద్, గాడి సత్యనారాయణ, పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కూడా సురేష్కుమార్, 11 మండలాల జెడ్పీ టీసీలు, ఎంపీపీలు, పార్టీ మండలాల అధ్యక్షులు, అనుబంధ విభాగాల రాష్ట్ర, జిల్లా నియోజకవర్గల అధ్యక్షులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.