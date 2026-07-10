బొత్సకు నేతల జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్సను సత్కరిస్తున్న బూడి, బొడ్డేడ ప్రసాద్
మునగపాక : శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణకు మునగపాక మండల వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ నేతృత్వంలో పలువురు నేతలు బొత్సను కలిసి శాలువాతో సత్కరించారు. మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు, మునగపాక ఎంపీపీ మొల్లేటి కృష్ణవేణి నారాయణరావు, కోనపల్లి రామ్మోహనరావు, బొడ్డేడ బుజ్జి, శ్రీపతి రామకృష్ణ, పెంటకోట శ్రీనివాసరావు బొత్సను కలిసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.