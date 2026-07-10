సెల్ఫోన్ల అధిక వినియోగంతో అనర్థాలు
సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిరంతర కాలక్షేపం
హస్తభూషణంలా మారిపోయిన సెల్ఫోన్
ఒక్క క్షణం విడిచి ఉండలేకపోతున్న యువత
రేడియేషన్ కారణంగా వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు
అనకాపల్లి: ఆధునిక యుగంలో సెల్ఫోన్ లేనిదే మానవుని జీవితం లేకుండా పోతోంది. జన్మించిన పిల్లవాడు నుంచి వృద్ధుడు వరకూ ఫోన్లు వినియోగం ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. స్మార్టు ఫోన్లు నిత్యావసర వస్తువుగా మారిపోయింది. చేతిలో ఫోన్ లేకపోతే కనీసం పది నిమిషాలు కూడా గడపని పరిస్థితి. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే పుస్తకాల బ్యాగులు పడేసి సెల్ఫోన్ పట్టుకుని గంటలు గంటలు గడిపేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు పాఠ్యాంశాలు సంబంధించిన పీడీఎఫ్ ఫైళ్లను వాట్సాప్లలో పెడుతున్నారు. నేడు నిత్యావసర వస్తువుగా మారిన సెల్ఫోన్ మంచితోపాటు చెడు కూడా చేస్తోంది. దూరంగా ఉన్నవారితో మాట్లాడుకునే సౌలభ్యంతోపాటు ఇంటర్నెట్ను చూసే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో ఎక్కువ మంది గంటల తరబడి ఇంటర్నెట్ను చూస్తూ కాలం గడిపేస్తున్నారు. 20 సంవత్సరాల క్రితం ల్యాండ్ ఫోన్లలో మాత్రమే అత్యవసరమైన సంభాషణలు జరిగేవి. తర్వాత చేతికి కీప్యాడ్ ఫోన్ వచ్చింది. అన్ని చోట్ల నెట్వర్క్ ఉండేది కాదు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సెల్ టవర్స్ను మారుమూల గ్రామాల్లో సైతం ఏర్పాటు చేయడంతో నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఫోన్లు చేతిలో బొమ్మలా మారిపోయాయి. పిల్లలు ఏడ్చినప్పుడు చేతిలో ఫోన్ పెడితే చాలు ఏడుపు ఆపేస్తున్నారు. 10వ తరగతి పాస్ అయితే చాలు ఫోన్ కొనివ్వాల్సిందే అంటూ పిల్లలు తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
వ్యాయామానికి ఎసరు..
పిల్లలు ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకూ ఫోన్ చూడడంతోనే కాలం గడిపేస్తున్నారు. వ్యాయామంపై కనీసం శ్రద్ధ చూపకపోవడంతో వివిధ రకాల వ్యాధులు బారిన పడుతున్నారు. స్మార్టుఫోన్లు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా కంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఫ్రీఫైర్, పబ్జీ లాంటి ప్రమాదకర గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలకు బానిసలవుతున్నారు.
అనర్థాలు తెలుసుకోండి..
శరీరానికి కావలసిన వ్యాయామం కంటే సెల్ఫోన్లపై ఎక్కువగా ప్రతి వ్యక్తి దృష్టి సారిస్తున్నారు. సెల్ఫోన్లు అతిగా వాడడం వల్ల శరీరంలో పలు అవయవాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది. చదువుపై శ్రద్ధ ఉండదు. యువతకు సెల్ఫోన్ ప్రపంచమైపోయింది. ఫోన్ నుంచి వచ్చే లైటింగ్, రేడియేషన్ కారణంగా తలనొప్పి, చూపు మందగించడం, దశల వారీగా ఆరోగ్యం క్షీణించడం జరుగుతోంది. అత్యవసరమైన సమయంలో మాత్రమే సెల్ఫోన్లు వాడాలి.
–డి.డి.నాయుడు, వైద్యుడు, అనకాపల్లి
వాట్సాప్లలో పాఠ్యాంశాలు
పలు ప్రైవేటు స్కూళ్లలో ఉపాధ్యాయులు తమ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన పీడీఎఫ్ ఫైళ్లను తల్లిదండ్రుల సెల్ఫోన్లకు వాట్సాప్ ద్వారా పంపుతున్నారు. సాయంత్రం స్కూళ్ల నుంచి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలు సెల్లో పీడీఎఫ్ ఉందంటూ తల్లిదండ్రుల నుంచి సెల్ఫోన్ తీసుకోవడం, పీడీఎఫ్లో ఉన్న అంశాలను కొద్దిసేపు చదవడం, ఆ తర్వాత కొంతసేపు గేమ్స్ ఆడడం చేస్తున్నారు.