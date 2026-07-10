ఏయూలో అదృశ్య హస్తం..!

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం
ఎస్ఐబీ నిర్వీర్యం?
ప్రైవేట్ వర్సిటీలకు మేలు చేసేలా
నిర్ణయాలు
ఐఐఎంతో ఎంవోయూ ముగిసినా
తప్పుడు ప్రచారం
అధ్యాపకుల తొలగింపుపై వివాదం
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన
రూ.10 కోట్ల ఆదాయం వస్తున్నా అలక్ష్యం
విశాఖ విద్య: ప్రతిష్టాత్మక ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చిన ఏయూ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్(ఎస్ఐబీ) ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదాలు, అనిశ్చితి సుడిగుండంలో చిక్కుకుంది. వందలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేస్తూ విశ్వవిద్యాలయ యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న కొన్ని వివాదాస్పద నిర్ణయాలు ఇప్పుడు విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులను సైతం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఏయూ పాలకుల అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వర్సిటీ ప్రతిష్ట మంటగలుస్తుంటే.. ఉన్నత విద్యాశాఖ మాత్రం చోద్యం చూస్తోంది.
రూసా నిధులతో స్వయం సమృద్ధి ప్రస్థానం
గత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో రూసా నిధులతో ఈ అంతర్జాతీయ వ్యాపార విద్యా కేంద్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఐఐఎం విశాఖపట్నంతో ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో కుదుర్చుకున్న ప్రత్యేక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) ద్వారా ఇక్కడ బీబీఏ కోర్సును ప్రారంభించారు. ఈ కోర్సుకు అనూహ్య స్పందన లభించడంతో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన నూతన భవన సముదాయాన్ని అప్పటి సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ నిధులపై ఏమాత్రం ఆధారపడకుండా, పూర్తిగా స్వయం సమృద్ధి విధానంలో నడిచిన ఈ సంస్థ ఏయూ ఖజానాకు ఏటా రూ.10 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని సమకూర్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కేంద్రంలో దాదాపు 650 మంది విద్యార్థులు అభ్యసిస్తుండగా, ఒక్కొక్కరు ఏడాదికి సగటున రూ.1.5 లక్షల వరకు ఫీజుగా చెల్లిస్తున్నారు.
ముగిసిన ఒప్పందం..
అయినా తప్పుడు ప్రకటనలు
ఐఐఎం విశాఖపట్నంతో కుదుర్చుకున్న కీలకమైన ఒప్పందం 2025 నాటికే ముగిసిపోయింది. ఈ గడువు ముగిసినా ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు వర్సిటీ యాజమాన్యం ఎటువంటి ముందడుగు వేయలేదు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా, ఇటీవలే ఏయూ అడ్మిషన్ల విభాగం అధిపతి ఆచార్య నాయుడు విడుదల చేసిన నూతన ప్రవేశాల ప్రకటనలో ఇప్పటికీ ఐఐఎం విశాఖ సహకారంతోనే కోర్సులు నడుస్తున్నట్లు పేర్కొనడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తోంది. బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో ఉండి వాస్తవాలను దాచిపెడుతూ విద్యార్థులను, తల్లిదండ్రులను అయోమయంలోకి నెట్టడంపై మండిపడుతున్నారు.
విజిలెన్స్ పేరుతో
సీనియర్ అధ్యాపకుల ఉద్వాసన
మరోవైపు, గత ఐదేళ్లుగా ఈ సంస్థ ఎదుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషించిన అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులను ముందస్తు సమాచారం లేకుండా అకస్మాత్తుగా విధుల నుంచి తొలగించడం పెను దుమారం రేపుతోంది. ఇందుకు విజిలెన్స్ విచారణను కారణంగా చూపుతుండటంపై విద్యార్థి వర్గాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఐదేళ్లపాటు అద్భుతంగా సేవలు అందించిన సిబ్బందిపై ఇప్పుడు విజిలెన్స్ ముద్ర వేసి తొలగించడం వెనుక ఉన్న కుట్రను తేల్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఏకపక్ష వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న బాధితులు ఈ అంశాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
కార్పొరేట్ శక్తులకు మేలు చేయడానికేనా?
కనకవర్షం కురిపించే ఇలాంటి ప్రభుత్వ విద్యా కేంద్రాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సింది పోయి, వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసేలా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వెనుక ఉన్న మర్మంపై అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. విశ్వవిద్యాలయ పెద్దల వైఖరి చూస్తుంటే, పరోక్షంగా ఇతర ప్రైవేట్ లేదా డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలకు మేలు చేకూర్చేందుకే ఈ డ్రామా నడుపుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ మొత్తం ఉదంతంపై రాష్ట్ర గవర్నర్, ఉన్నత విద్యాశాఖ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరపాలని విద్యావేత్తలు కోరుతున్నారు. వందలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడకముందే ఏయూ యాజమాన్యం అధికారికంగా స్పందించి అన్ని నిజాలను బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.