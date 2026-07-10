మహిళలను నమ్మించి నట్టేట ముంచిన చంద్రబాబు సర్కార్‌

మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలను ఎండగడదాం
వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనురాధ ద్వజం
తారువలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా మహిళా విభాగం సమావేశం
దేవరాపల్లి : సూపర్ సిక్స్ హామీలతో గద్దెనెక్కిన కూటమి ప్రభుత్వం ఒక్క హామీని సైతం సక్రమంగా అమలు చేయకుండా మహిళలు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసగించిందని మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ విమర్శించారు. దేవరాపల్లి మండలం తారువలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా మహిళా విభాగం సమావేశం అనురాధ సమక్షంలో గురువారం జరిగింది. ముందుగా సమావేశానికి హాజరైన వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్, జిల్లా మహిళ అధ్యక్షురాలు లోచల సుజాతో కలిసి దివంగత ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.రాజశేఖరెడ్డి విగ్రహానికి అనురాధ పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అనురాధ మాట్లాడుతూ కూటమి పాలనలో మద్యం, గంజాయి విచ్చలవిడిగా లభ్యమవుతుండడంతో మహిళలు, చిన్నారులపై దాడులు విఫరీతంగా పెరిగిపోయాయని విమర్శించారు. కూటమి వ్యవహరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రజలంతా అసంతృప్తితో ఉన్నారన్నారు. గ్రామాల్లో మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలను, అరాచకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఎండగడదామని పిలుపునిచ్చారు. 2029 ఎన్నికల్లో వై.ఎస్. జగన్మోహన్రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే లక్ష్యంగా గ్రామ స్థాయి నుంచి మహిళా విభాగాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు. పార్టీ కోసం కష్టపడి పని చేసే ప్రతి ఒక్కరికి తగిన గుర్తింపు ఉంటుందన్నారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ మూడు పార్టీలు కలిసి ముప్ఫై అబద్దాలు ఆడి అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమాన్ని విస్మరించిందని మండిపడ్డారు. కూటమి పాలనలో ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో విత్తనాలు, యూరియా, పురుగు మందులు సక్రమంగా అందక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. త్వరలో జరగనున్న స్థానిక ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులు విజయమే లక్ష్యంగా మహిళలంతా సమష్టిగా కృషి చేయాలని సూచించారు. మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు లోచల సుజాత మాట్లాడుతూ అడ్డబిడ్డ నిధి పధకం ద్వారా 18 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ. 1500 చొప్పున అందిస్తామని చెప్పిన చంద్రబాబు సర్కార్ రెండేళ్లు దాటిన ఊసెత్తక పోవడం మహిళలను దగా చేయడమేనన్నారు. ఈ సమావేశంలో అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం, చోడవరం, మాడుగుల నియోజకవర్గాల మహిళా అధ్యక్షులు ఎ.వి.రత్నకుమారి, బి.గణమ్మ, బి.శ్యామల, గొర్రుపోటు సుధారాణి, మాడుగుల, కె.కోటపాడు, దేవరాపల్లి మండలాల మహిళ అధ్యక్షులు ఎడ్ల కళావతి, జాగరపు రామలక్ష్మీ, గొర్రుపోటు రమాదేవి, జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ గొర్రుపోటు రామలక్ష్మి, జిల్లా సెక్రటరీ టి.లక్ష్మి, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యురాలు వేచలపు వాణి, స్టేట్ సెక్రటరీ కె.ఆర్. సుందరలత, మాడుగుల మండల పరిషత్ కోఆప్షన్ మెంబర్ ఉన్నీషా భేగం, మాడుగుల టౌన్ అధ్యక్షురాలు జి. అచ్యుత్, జనరల్ సెక్రటరీ ఎస్. జ్యోతి, మాజీ సర్పంచ్ తర్రా సన్యాసమ్మ తదితర రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల మహిళా విభాగం నాయుకులు పాల్గొన్నారు.