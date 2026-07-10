కె.కోటపాడు : విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు వారి మొబైల్ ఫోన్లలో లీప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేలా ఉపాధ్యాయులు సూచించాలని జిల్లా విద్యాశాఖాదికారి అప్పారావునాయుడు అన్నారు. కె.కోటపాడులో గురువారం సాయంత్రం మండలంలో గల హైస్కూల్స్, మోడల్ ప్రాధమిక పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అప్పారావునాయుడు మాట్లాడుతు ఈ లీప్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మొబైల్లోనే విద్యార్థుల హాజరు, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు బోధన చేసే విధానం, మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిర్వహణ మొదలగు విషయాలు తెలుసుకోవచ్చునని పేర్కొన్నారు. ఒకటి నుంచి పదో వరకూ తరగతి ప్రతి విద్యార్థి చదువులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూపాలని ఆయన సూచించారు. సంసిద్ధత కార్యక్రమం అమలుపై ఉపాధ్యాయులను ఆయన ప్రశ్నించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలల్లో ఫిర్యాదులు, సూచనల బాక్స్లను ఏర్పాటు చేయాలని, విద్యార్థుల సమస్యలను గుర్తించి వాటికి పరిష్కారం చూపాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అప్పారావునాయుడు అన్నారు. పాఠశాలల్లో సాగుతున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిర్వహణ ప్రతిరోజూ మెనూ ప్రకారం అమలు జరగాలని, రుచికరంగా ఉండడంతో పాటు వేడిగా ఉన్నప్పుడే విద్యార్థులకు అందించాలని ఆయన సూచించారు. విద్యార్థులకు రక్త పరీక్షలు జరిపి రక్తహీనత గల విద్యార్థులకు ఐ.ఎఫ్.ఏ మాత్రలను అందించాలని ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఆయన సూచించారు. సమావేశంలో మండల విద్యాశాఖాధికారి–2 డి.వి.డి.ప్రసాద్, ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎ.శేఖర్, కె.రాజు, ఆర్.నాగేశ్వరరావు, శివానంద పాల్గొన్నారు.
విద్యార్థుల ప్రగతిని తెలిపే లీప్ యాప్
దేవరాపల్లి : ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న విద్యార్థుల సమగ్ర ప్రగతిని తల్లిదండ్రులకు ఎప్పకప్పుడు స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు వీలుగా విద్యాశాఖ తీసుకువచ్చిన లీప్ యాప్పై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన పెంపొందించాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి జి.అప్పారావు నాయుడు సూచించారు. దేవరాపల్లి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను గురువారం ఆయన అకస్మికంగా సందర్శించారు. ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమై విద్యా పరంగా వెనుక బడిన విద్యార్థుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు. రైవాడ పంచాయితీ శివారు శ్రీరాంపురం ప్రాథమిక పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు. పాఠశాలలో ఇద్దరు మాత్రమే విద్యార్థులు ఉండడాన్ని గమనించారు.
వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచకుంటే పాఠశాల మూత పడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. గ్రామస్తులతో సమావేశమై విద్యార్దుల సంఖ్య పెరిగేలా చూడాలని మండల విద్యాశాఖ అధికారి ఈశ్వరరావును ఆదేశించారు.