రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరికి గాయాలు

అందుబాటులో లేని 108
బైక్పై ఆస్పత్రికి తరలింపు
మాకవరపాలెం : రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు గాయపడ్డారు. మండలంలోని రాచపల్లి గ్రామానికి చెందిన రుత్తల దొర(21), అడిగర్ల ప్రసాద్(22) గురువారం సాయంత్రం స్కూటీపై మాకవరపాలెం వస్తున్నారు. అయితే స్థానిక శ్రీకన్య థియేటర్ వద్దకు వచ్చే సరికి రోడ్డు మద్యలోఉన్న డివైడర్ను ప్రమాదవశాత్తూ ఢీ కొట్టారు. ఈ ప్రమాదంలో దొరకు కాలు విరిగిపోగా, ప్రసాద్కు గాయాలయ్యాయి. దీంతో వెంటనే స్థానికులు 108కు ఫోన్ చేయగా మండలానికి కేటాయించిన 108 వాహనం అందుబాటులో లేదని తెలిపారన్నారు. దీంతో చేసేదిలేక వేరొక బైక్పై క్షతగాత్రులను నర్సీపట్నం ఆస్పత్రికి తరలించారు. స్థానికంగా ఉండాల్సిన 108లను తరచూ విశాఖ కేజీహెచ్కు వివిధ కేసులపై పంపడంతో ప్రమాదాలు జరిగిన సమయంలో అత్యవసర కేసుల తరలింపునకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని మండల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 108 వాహనాన్ని అందుబాటులో ఉంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.