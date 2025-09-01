కేజీహెచ్కు అత్యాధునిక పరికరాలు
మహారాణిపేట: కేజీహెచ్ రేడియోథెరపీ విభాగంలో అత్యాధునిక పరికరాలను ఏర్పాటు చేశారు. గత ప్రభుత్వం హయాంలో మంజూరైన ఈ పరికరాలను సోమవారం రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పరికరాల కోసం మొత్తం రూ. 45 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. వీటిలో హెచ్డీఆర్ బ్రాచీ థెరపీ (రూ. 8 కోట్లు), లినాక్ (రూ. 22 కోట్లు), సీటీ సిములేటర్ (రూ. 10 కోట్లు) ఉన్నాయి. కేజీహెచ్లో 1983 నుంచి రేడియోథెరపీ విభాగం పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ అత్యాధునిక పరికరాల వల్ల క్యాన్సర్ రోగులకు మెరుగైన చికిత్సలు అందుబాటులోకి వస్తాయని కేజీహెచ్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ శిల్పా తెలిపారు. కార్పొరేట్ ఆస్పత్రులలో లభించే ఆధునిక చికిత్స ఇప్పుడు కేజీహెచ్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో 2001 నుంచి టెలికోబాల్ట్–60 యంత్రంతో చికిత్స అందిస్తున్నారని ఆమె గుర్తు చేశారు.