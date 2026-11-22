నిర్మల్ రూరల్: డిగ్రీ అతిథి అధ్యాపకుల ఆత్మీయ సింహగర్జన కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్మల్ డిగ్రీ కళాశాల అతిథి అధ్యాపకులు తెలిపారు. ఈ గర్జనకు రాష్ట్రంలోని అన్ని డిగ్రీ కళాశాల అతిథి అధ్యాపకులు హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమానికి టీసీఈ జేఏసీ చైర్మన్ డాక్టర్ సురేందర్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారన్నారు. తమ వృత్తిపరమైన సమస్యలు, ఉద్యోగ భద్రత, వేతనాలు, సర్వీస్ రెన్యువల్ తదితర అంశాలపై చర్చిస్తామని వివరించారు. జిల్లాలోని అతిథి అధ్యాపకులు పెద్ద ఎత్తున హజరు కావాలని కోరారు.
ఇంగ్లిష్ ఒలింపియాడ్లో ప్రతిభ
నిర్మల్ రూరల్: ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్(ఎల్టా) ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం నిర్వహించిన ఇంగ్లిష్ ఒలింపియాడ్లో వివిధ ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబర్చారు. ఎల్టాతోపాటు భారతీ ఎయిర్ టెల్ సహకారంతో జిల్లా కేంద్రంలోని సోమవార్పేట్ బాలికల పాఠశాలలో ఒలింపియాడ్ సీనియర్స్, ఒలింపియాడ్ జూనియర్స్, టెడ్ ఎడ్ టాక్ సీనియర్స్, జూనియర్స్ విభాగాలుగా విభజించి నిర్వహించారు. సీనియర్స్ విజేతగా జమ్మెరాత్పేట్ హైస్కూల్కు చెందిన అయిట్ల నవ్య, జూనియర్స్ విజేతగా ఈద్గామ్ హైస్కూల్కు చెందిన సీఎస్.ప్రవళిక, టెడ్ ఎడ్ టాక్ సీనియర్స్ విజేతగా సోమవార్పేట్ బాలికల పాఠశాలకు చెందిన అర్పియా, జూనియర్స్ విజేతగా కేజీబీవీ నిర్మల్కు చెందిన హారిక నిలిచారు. ఈ పోటీలను ఇర్ఫాన్ షేక్తోపాటు ఇంగ్లిష్ టీచర్లు పర్యవేక్షించారు.
ఆర్జీయూకేటీలో పుస్తకావిష్కరణ
బాసర: బాసర ఆర్జీయూకేటీలో ఆంగ్ల విభాగం అధ్యాపకుడు డా.కృష్ణప్రసాద్ రచించిన ‘కాంటెంపరరీ అప్ప్రోచెస్ టు ఇంగ్లిష్ లిటరేచర్, థియరీ, టెక్స్ట్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్’పుస్తకాన్ని వీసీ, ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్ శనివారం ఆవిష్కరించారు. కృష్ణప్రసాద్.. ఇప్పటివరకు స్కోపస్, వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్, యూజీసీ కేర్ జాబితాలోని జర్నల్స్లో 20కి పైగా పరిశోధన పత్రాలను ప్రచురించారని పలువురు కొనియాడారు. అనంతరం ఆయన్ను అభినందించారు. డీన్ డా.ఎస్.విఠల్, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ డా.దేవరాజ్, ఆంగ్ల విభాగాధిపతి డా.విజయ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.