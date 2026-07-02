ఒంగోలు సిటీ: డాక్టర్స్ డేని ఒంగోలు నగరంలో బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. డాక్టర్ హరీష్, డాక్టర్ శ్రీధర్, డాక్టర్ రమణారెడ్డి, డాక్టర్ అవినాష్లతో పాటు చార్టెడ్ అకౌంట్స్ డే సందర్భంగా ఆడిటర్లు చైతన్యరెడ్డి, చంద్రికలను హోటల్ స్వాగత్లో సన్మానించారు. అనంతరం పీవీఆర్ బాలికల పాఠశాలలో ఆరో తరగతి విద్యార్థినులకు రుతుక్రమంలో జాగ్రత్తలు అనే అంశంపై డాక్టర్ స్వాతి అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో లయన్స్ నూతన అధ్యక్షుడు ధాత్రి గిరినాథ్, కార్యదర్శి కసిబిసి నాగేశ్వరరావు, ట్రెజరర్ నోబుల్, సీనియర్ సభ్యులు మాంటిస్సోరి ప్రకాష్, ఇక్బాల్, రాఘవ రామకృష్ణ, రాజేష్, అశోక్, ఆనందబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఐఎంఏ హాలులో...
ఒంగోలు టౌన్: నగరంలోని ఐఎంఏ హాలులో ఘనంగా డాక్టర్స్ డే నిర్వహించారు. ఐఎంఏ రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ జాలాది మణిబాబు పాల్గొని మాట్లాడారు. సీనియర్ వైద్యులు సుధాకర్రెడ్డి, బి.హరిబాబు, కె.నాగేశ్వరరావు, పి.హైమావతి, హెచ్.విద్యాశంకర్, ఎం.కోటిరెడ్డి, కె.కృష్ణమోహన్, ఎస్.విజయ రాఘవరావు, వి.కేశవ, వి.అన్నపూర్ణలను ఘనంగా సత్కరించారు. ఐఎంఏ నాయకులు మన్నే వీరయ్య చౌదరి, నాగయ్య నాయుడు, ఆనంద్, కె.సుధాకర్, టీవీ రాఘవమ్మ పర్యవేక్షించారు.
రెడ్క్రాస్ ఆవరణలో...
ఒంగోలు మెట్రో: డాక్టర్స్ డే, ఆడిటర్స్ డే సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం ఒంగోలులోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద గల రెడ్క్రాస్ భవనం ఆవరణలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఒంగోలు లెజెండరీ సిటిజన్స్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నగరంలోని డాక్టర్లు గీతా ప్రియదర్శిని, జయకిషోర్, ఎన్.శ్రీనివాస్తో పాటు ఆడిటర్ల అసోసియేషన్ చైర్మన్ సతీష్, వైస్ చైర్మన్ రమణారెడ్డి, ప్రేమ్, కిషోర్, శంకర్ను సత్కరించారు. అనంతరం బ్లడ్ క్యాంపు నిర్వహించగా, 15 మంది ఆడిటర్లు రక్తదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో లయన్స్ ఫాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ విజయకుమారరెడ్డి, శ్రీహరి, శ్రీనివాసరెడ్డి, పార్దు, మంగళగిరి నరసింహారావు, పువ్వాడ రాజేష్, మేడిశెట్టి సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మద్దిపాడులో...
మద్దిపాడు: జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా మద్దిపాడు పీహెచ్సీ సిబ్బంది ఆస్పత్రి వైద్యులు డాక్టర్ శ్రావణ్, డాక్టర్ మిజ్బా సుల్తానాను సన్మానించారు. బుధవారం ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సీహెచ్ఓ రజిత కుమారి, పీహెచ్ఎన్ ఫిలోమినా, సూపర్వైజర్ బాలకోటయ్య, ఎంఎల్హెచ్పీలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.